انت الان تتابع خبر مطعم شهير يبيع لحم الخنزير لأسرة مسلمة عمدا والنتيجة؟ والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ذكر مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، "الذي يعتبر أكبر منظمة إسلامية للحقوق المدنية في أمريكا"، أن عمال مطعم معروف في ولاية ماساتشوستس دسّوا عمدا لحم الخنزير المقدد في شطيرة سمك كانت امرأة مسلمة قد طلبتها لطفلها.

وقدم المجلس شكوى تمييز نيابة عن المرأة، بالتعاون مع لجنة ماساتشوستس لمناهضة التمييز، وجاء في الشكوى، ان الاسلام يحرم على المسلمين أكل لحم الخنزير، وقد قام موظفوالمطعم عن عمد بإضافة لحم الخنزير المقدد إلى طعام صاحبة الشكوى، وهذا يعتبر نوع من الإهانة والإذلال، ما تسبب بالضيق للشاكية وأطفالها الصغار، وفقا لموقع "سي بي أس نيوز" الأمريكي.

وقالت محامية مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، باربرا دوغان، إن الشكوى هي الخطوة الأولى في عملية المطالبة بتعويضات مالية، وتأمل أيضا أن يدرب المطعم عماله بشكل أفضل، لمنع وقوع حادث مماثل في المستقبل، مؤكدة ان التمييز الديني في مكان عام، غير قانوني، ومستهجن أخلاقيا، واصفة العبث بطعام طفل صغير، تصرف دنيء.

وبدورها قالت الأم، غدير الأحمر، ان ما فعله المطعم جعلها هي واولادها يشعرون بأنهم غير مرغوبين، وبلا قيمة، حيث وضعوا بشطيرة السمك، لحم الخنزير المقدد عن قصد، "لمعاقبتنا على إيماننا ومعتقداتنا الدينية"، حسب وصفها.

وجاء في الشكوى أن غدير الأحمر، التي ترتدي الحجاب، دخلت المتجر في 29 يونيو من العام الماضي مع ابنيها التوأمين، وطلبت شطيرة سمك عادية، وقالت لأحد أطفالها أن يؤكد الأمر إلى العاملة في حال لم يفهموا لهجتها، وبعد أن استلموا طلباتهم، غادروا المطعم للسير إلى ملعب مدرسة قريب لتناول الطعام، حيث لاحظ أحد أبنائها لحم الخنزير المقدد.

وطلبت الام من ابنها ألا يأكل الشطيرة، لكنه أكل النصف السفلي من الخبز وجزء من فيليه السمك، لانه كان جائعا، كما أن الساندويش كان يحتوي على لحم خنزير مقدد إضافي، وفقا للشكوى، وعاد زوج غدير إلى المتجر حاملا الجزء غير المأكول من الساندويش في وقت لاحق، وتم رد ثمن الشراء إليه.