نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عبقرية طرد البرص من المنزل في 3 دقائق بدون لمس هيخرج لوحده ومش هيرجع تاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة البرص أحد الزواحف المكروهه فى المنازل وخاصة لما لها من منظر مقزز كما أنها تسبب العديد من الأمراض ولا يحب أحد تواجدها فى منزله لذلك يبحث العديدون عن طرق مختلفة وآمنة للتخلص من هذه الأبراص وطردها من المنزل بدون رجعه ولكن أيضا هذه الطرق لا يكون لها أى آثار جانبية ضارة تؤذى الموجودين بالمنزل وخاصة الأطفال.

كيفية طرد البرص من المنزل

توجد العديد من الطرق الطبيعية التى تمنع تواجد البرص فى المنزل دون الحاجة إلى المبيدات أو المواد الكيميائية الضارة وهى:

الثوم من أكثر الروائح النفاذة التى يكرهها البرص ونشر الثوم فى أرجاء المنزل سوف تهرب جميع الأبراص ومن الأفضل تقطيع فصوص الثوم حتى تصبح الرائحة أكثر قوة .

قشور البيض من المعروف أن الابراص تكره روائح قشر البيض وهذا لأنها رائحته قوية ويجب وضع قشور البيض النيئ في أماكن تواجد الابراص حتى تهرب بسرعة.

ريش الطيور لأن الطيور هى العدو الحقيقي للأبراص لأنها تقوم بالتهامها والتغذي عليها لذلك عند وضع ريش الطيور وخاصة الطاووس في أنحاء المنزل سوف تهرب الابراص على الفور.

ريش الطيور لأن الطيور هى العدو الحقيقي للأبراص لأنها تقوم بالتهامها والتغذي عليها لذلك عند وضع ريش الطيور وخاصة الطاووس في أنحاء المنزل سوف تهرب الابراص على الفور. النفثالين هو أحد المواد الطاردة للابراص والحشرات فى نفس الوقت فعند وضع كرات النفتالين فى مناطق تواجد الابراص سوف تنفر من رائحته الكريهة وتهرب مباشرة.

طرق تجنب دخول البرص المنزل

توجد العديد من الطرق لتجنب دخول البرص المنزل من الأساس ومنها: