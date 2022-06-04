شوف أقوي عروض الأدوات المنزلية المميزة والحصرية من saco بأسعار مميزة

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عمر شويل - جدة الأدوات المنزلية من الضروريات التي يحتاجها كل منزل وبعض السيدات تبحث ديماً عن راحتها عند تحضير الطعام وتختار بعناية جميع أدواتها، شركة Saco تساعد كل فتاة وسيدة وتوفر عليهم مشقه البحث والتدوير، وتقدم لهم أقوي العروض المميزة لمستلزمات المنزل الضرورية، تصفح الصفحة الرسمية لشركة Saco أو قومي بزيارة أقرب الفروع لديكم وأختاري أحتياجاتك. أقوي عروض الأدوات المنزلية المميزة والحصرية من saco بأسعار مميزة طقم حافظات طعام 3 قطع، 1500/2500 / 3500 مل، مصنوعة من مادة ستانلس ستيل اللون الرئيسي

فضي، ماركة بين سيرفي، يحافظ على درجة حرارة الطعام لمدة تصل إلى 4 ساعات، الطبقة الداخلية المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ. وعاء معزول مصنوع من مادة متينة، سعر الطقم 99.00 ريال بدلاً من 122.75 ريال، قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 33.00 ريال بدون فوائد مع تمارا.

طقم حقائب سفر 3 قطع لون بيج، مصنوعة من البلاستيك المقوى (ABS). التصميم الفريد، تتميز بخفة الوزن، الإرتفاع 76/ 66 / 51 سم، يوجد بها عجلات دوارة فائقة المنورة، بسعر 259.00 ريال بدلاً من 359.75 ريال، قسم فاتورتك على 3 دفعات بقيمة 86.33 ريال بدون فوائد مع تمارا.

طقم كؤوس وصحون 12قطعة 90 مل، عريض متنوع، مادة الصنع، خزف صيني، اللون منوع، آمنة في الفرن والميكرويف، سعر الطقم 69.00 ريال بدلاً من 74.75 ريال. عروض الصيف المميزة من الأدوات المنزلية إناء مشروبات سعة 1.3 لتر OCTIME بغطاء، قدمي من خلاله أشهى العصائر أو يمكنك وضعه على سفرتك وضعي به الماء المثلج، مادة الصنع زجاج، اللون شفاف، يتميز آمنة فى غسالة الصحون، سعر القطعة 12.00 ريال بدلاً من 14.75 ريال.

طقم كوب وصحن سعة 90 مل مع حامل، يتكون من 13 قطعة، مصنع من سيراميك ( خزف )، سعر الطقم 34.00 ريال بدلاً من 49.75 ريال. مستلزمات المطبخ من saco أدوات مائدة 24 قطعة بمقبض ذهبي، مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ المتين، آمنة للاستخدام في غسالة الصحون، سعر الطقم 49.00 ريال بدلاً من 67.75 ريال.

إبريق 1.7 لتر، بغطاء لونه أبيض، مصنوعة من البلاستيك، بسعر 29.00 ريال بدلاً من 37.75 ريال.

إبريق 1.7 لتر، بغطاء لونه أزرق، مصنوعة من البلاستيك، بسعر 29.00 ريال بدلاً من 37.75 ريال. عروض الصيف على أواني المطبخ من saco طقم تقديم متوفر بلون قرمزي، مكون من 16 قطعة، يتضمن الطقم 4 أطباق ، 4 أطباق حلوى ، 4 أطباق عشاء ، 4 أكواب تخدم عدد: 4 أشخاص، مصنع من خزف حجرى، ماركة بالي، يسمح بتقديم كمية وفيرة من الطعام. وهي مصممة لمقاومة البقع والروائح لتسهيل التنظيف. تم تصميم هذه المجموعة بمواد عالية الجودة، سعر الطقم 109.00 ريال سعودي 139.75 ريال.

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