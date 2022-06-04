كيف تحد من فاتورة الكهرباء العالية احذر من ثلاثة أجهزة كهربائية تستمر في استهلاك الكهرباء حتى بعد غلقها

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عمر شويل - جدة مع دخول فصل الصيف وانتهاء العام الدراسي، أصبح هناك ضغط كبير على الأجهزة الكهربائية، فمع ارتفاع درجات الحرارة، بدأ العديد من الأشخاص بالاعتماد على تشغيل التكيفات بالمنزل، بالإضافة إلى مشاهدة التلفزيون بشكل دائم بسبب بدء الإجازة الصيفية، كل هذا مع استخدام الأجهزة الكهربائية الآخرى الخاصة بالمنزل، مما أدى إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء بشكل كبير. نصائح لتخفيض فاتورة الكهرباء هناك أجهزة كهربائية تستمر في استهلاك الكهرباء بشكل كبير، حتى بعد فصلها عن دائرة الكهرباء، ولهذا قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء عدة نصائح لتقليل استهلاك الكهرباء.

لتقليل فاتورة الكهرباء تجنب ترك شواحن الأجهزة في الكهرباء دون استخدام.

وضع الاستعداد لأجهزة الكمبيوتر يستهلك طاقة كهربائية كبيرة، وتكون هذه الطاقة مهدرة، لذلك تجنب وضع الاستعداد.

استخدام الأجهزة ذات التايمر تقلل من استهلاك الكهرباء.

جهاز الميكرويف من الأجهزة التي تستخدم استهلاك قليل من الكهرباء، فقوة السحب الخاص بها متوسطة. حيل ذكية لتخفيض فاتورة الكهرباء هناك العديد من الحيل البسيطة والذكية، التي تستخدمها في المنزل لتقليل فاتورة الكهرباء، وخاصة مع دخول فصل الصيف.

عند عدم استخدامك لمكيف الهواء، احرص دائما على إيقاف تشغيل مكيف الهواء، أو تعديل درجة الحرارة.

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. يمكنك خفض فواتير الكهرباء بنسبة 20%، وذلك عند استخدام منظم الكهرباء القابل للبرمجة، ومن خلال هذا المنظم يمكنك تحديد الأوقات التي تحتاج فيها إلى إيقاف الأجهزة الكهربائية.

استخدام المصابيح الموفرة للطاقة، تعمل على تخفيض فاتورة الكهرباء بشكل كبير.

استخدام مصابيح الفلورسنت المدمجة، ومصابيح الصمام الثنائي الباعث للضوء، من أكثر المصابيح التي تعمل على تخفيض فاتورة الكهرباء.

استخدام مصابيح الفلورسنت المدمجة، ومصابيح الصمام الثنائي الباعث للضوء، من أكثر المصابيح التي تعمل على تخفيض فاتورة الكهرباء. ينصح باستخدام الأجهزة المنزلية في ساعات بعيدة عن ساعات الذروة، شركات الكهرباء تحصل رسوم أقل مقابل الطاقة المستهلكة في ساعات متأخرة عن ساعات الذروة.

قيامك بعمل عزل شامل للمنزل يعمل بشكل كبير أيضا على تخفيض فاتورة الكهرباء من خلال تقليل تدفق الهواء المتسرب من وإلى منزلك.

تسرب الهواء إلى منزلك من خلال فتحات التهوية في المكييف، قد يجعل تهوية منزل أكثر تكلفة.

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