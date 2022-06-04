نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا السعودية اليوم على الأجهزة وخصومات قوية ومميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم شركة إكسترا لعملائها تخفيضات وخصومات جبارة تصل إلى أكثر من 50% على جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية مع خدمة التقسيط من خلال تمويل تسهيل أو من خلال خدمات إكسترا للتقسيط الشهري بدون فوائد مع تطبيق الشروط والأحكام بالإضافة إلى خدمة التوصيل المجاني لجميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

عروض شركة إكسترا على الشاشات الذكية

يوافر اكسترا السعودية خصومات كبيرة وقوية على مجموعة مختلفة من شاشات التلفاز ومنها شاشة سامسونج تلفزيون بحجم 65 بوصة فائق الوضوح والدقة ذكي مزود بثلاث مخارج إتش دي إم أي ومزود بمخرج واحد يو إس بي إل إيه دي متوفر بخصم 37.51%.

تخفيض كبير على شاشة سامسونج تلفزيون بحجم 58 بوصة فائق الوضوح والدقة ذكي إل إيه دي متوفر بثلاث مخارج إتش دي إم أي ومزود بمخرج واحد يو إس بي.

كما متوفر أيضا في الخصومات شاشة تي سي إل تلفزيون بحجم 55 بوصة فائق الوضوح والدقة ذكي إل إيه دي متوفر بثلاث مخارج إتش دي إم أي ومزود بمخرج واحد يو إس بي بخصم 34.80%.

خصم كبير على شاشة إل جي تلفزيون بحجم 65 بوصة فائق الوضوح والدقة ذكي إل إيه دي مزود بمخرجين إتش دي إم أي ومخرج واحد يو إس بي بخصم 50.01%.

متواجد بتخفيض كبير على شاشة كلاس برو تلفزيون بحجم 65 بوصة فائق الوضوح والدقة أندرويد مزود بثلاث مخارج إتش دي إم أي ومخرجين يو إس بي بخصم 50.01%، يوجد شاشة أرو إل أي دي سمارت بحجم شاشة 50 بوصة 4 كي.

عروض وتخفيضات شركة إكسترا على أجهزة اللاب توب

تخفيض كبير على أسوس فيفو بوك 14 كور أي 3 بمساحة تخزين 256 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام بحجم شاشة 14 بوصة متوفر باللون الفضي بخصم 29.80%.

متوفر لينوفو إيديا باد 5 لاب توب كور أي 7 بمساحة تخزين 512 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام بحجم شاشة 14 بوصة إس إس دي متوفر باللون الرمادي بخصم 22.23%.

خصم كبير على أيسر سويفت 3 أنتل كور أي 5 بمساحة تخزين 512 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام بحجم شاشة 14 بوصة متوفر باللون الفضي بخصم 27.28%.