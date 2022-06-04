نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية على السلع الغذائية تصل إلى 60% في جميع الفروع في المقال التالي
عمر شويل - جدة مع عروض العثيم السعودية سوف تتمكن من شراء كافة الاحتياجات الخاصة بمنزلك بكل سهولة؛ حيث تمكنك أسواق العثيم من التسوق بكل سهولة من خلال أقسامها التي تتنوع بها السلع بشكل مرتب، مما يجعل العميل يقبل على الشراء من فروع أسواق العثيم السعودية، ومن خلال موقعنا نقدم لكم التخفيضات والخصومات التي تقدمها فروع الشركة لعملائها، وذلك حتى يستطيع العميل التسوق بأسعار تتناسب مع مختلف الفئات.
عروض العثيم السعودية
كانت شركة عبدالله العثيم من الشركات الرائدة في مجال أسواق التجزئة الكبرى بالمملكة العربية السعودية، وهذه الأسواق والمتاجر المتميزة التي تتواجد في كل المدن السعودية تحتوي على كل أنواع السلع بداية من السلع الغذائية بكل أنواعها والملابس والمفروشات المنزلية والأثاث المنزلي الراقي، بالإضافة إلى أنواع متميزة من السلع تحمل اسم العلامة التجارية الخاصة بشركة العثيم.
كما أن هذه المنتجات منتجات فاخرة تشمل مستحضرات التجميل والعناية الشخصية والمنظفات، كما تقوم أسواق العثيم بتقديم أقوى أنواع العروض والتي توفر نسبة خصم هائلة على جميع المنتجات المعروضة بأسواق عبد الله العثيم، مما يصب في صالح كل مستهلك وكل أسرة سعودية عند التسوق من مختلف فروع أسواق العثيم السعودية.
تخفيضات العثيم اليوم
- اشتري العرض الخاص من العثيم السعودية على صابون أطباق فلاش بالليمون وزن 1 لتر بسعر 5.95 ريال سعودي بدلاً من 10.95 ريال سعودي.
- تنزيلات أسواق العثيم السعودية على مبيض شير عدد 2 قطعة حجم العبوة 3.78 لتر بسعر 15 ريال سعودي بدلاً من 19.90 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم على سكر هالي الأبيض الناعم وزن 10 كيلو بسعر 28.95 ريال بدلاً من 34.50 ريال.
- احصل على أقوى تنزيلات العثيم السعودية على زيت زيتون يورو جولد بكر ممتاز حجم 500 مل بسعر 13. 50 ريال سعودي بدلاً من 17.95 ريال سعودي.
- تخفيضات رهيبة من العثيم السعودية على صابون ريكس أصفر مسحوق حجم العبوة 25 كيلو 3 * 1 بسعر 95 ريال سعودي بدلا من 126 ريال سعودي.
- استمتع بخصومات العثيم السعودية على مناديل حريرية عدد 6 * 200 منديل بسعر 13.95 ريال سعودي بدلاً من 18.15 ريال سعودي.
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