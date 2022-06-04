نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم على السلع الغذائية تصل إلى 70 % Panda تسوق الآن في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية، يكون هايبر بنده من إحدى الأسواق التي تختص بقطاع التجزئة، حيث أن ذلك الهايبر لديه أكبر المجموعات القوية مع الأعمال الرائعة والمهمة المتواجدة بين كل الشركات والمتاجر بالمملكة العربية السعودية، وذلك يكون لبناء وتشييد شركة من الشركات الكبيرة والناجحة بين كل شركة ومتجر في المملكة العربية السعودية، كما أن هذا السوق يمتلك أكبر مجموعات مهدت طريقها لبناء وتشييد تصورات إيجابية متعددة.
عروض بنده السعودية
هايبر بنده يكون من أكبر الأسواق الشهيرة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، كما أن هذا الهيبر يقوم بخدمة العديد من العملاء التي تم وصولها حوالي مائة مليون وستون زبون متواجدين في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية أيضًا، كما أن ذلك السوق يعد من القطاعات الضرورية والمهمة المتخصصة في مجال التجزئة، فإن الهايبر لديه سجل متميز ورائع يعود لعام 1978.
تخفيضات بنده اليوم
- الذرة الحلوة كاملة نوعها حدائق أورينت مقدار 340 جرام عدد 3 حبات يكون سعرها 9.75 بدلًا من 19.50 ريال سعودي.
- 370 جرام من ملح جبال الهيمالايا نوعها شان تكون بسعر 12.95 بدلًا من 17.95 ريال سعودي.
- 2 + 1 من الشعيرية المحمصة نوعها شان مقدار 150 جرام يكون بسعر 5.95 بدلًا من 8.85 ريال سعودي.
- الأرز مزة الهندي بسمتي نوعه أبو سنبلتين مقدار 5 كيلو جرام تكون بسعر 32.95 بدلًا من 37.95 ريال سعودي.
- مسحوق حليب جوز الهند نوعه مكاني مقدار 150 جرام عدد 1 + 1 يكون بسعر 12.50 بدلًا من 25 ريال سعودي.
- شرائح الزيتون الأخضر المحشي نوعه أليسا مقدار 550 جرام يكون بسعر 9.95 بدلًا من 20.95 ريال سعودي.
- ورق العنب من النوع رنا مقدار 1000 جرام يكون بسعر 13.95 بدلًا من 18.95 ريال سعودي.
- المخلل المشكل نوعه رنا مقدار 370 جرام عدد 3 حبات يكون بسعر 10.95 بدلًا من 14.85 ريال سعودي.
- الفاصوليا الحمراء الداكنة من النوع حدائق كاليفورنيا مقدار 400 جرام عدد اثنان قطعة يكون بسعر 8.95 بدلًا من 13.90 ريال سعودي.
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