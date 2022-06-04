نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مجله عروض بنده السبت 5 ذو القعده 1443 تخفيضات تصل إلى نصف الثمن في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم من خلال وقع ثقفني عروض بنده السبت والتي تعد من العروض التي تقدم اجود انواع السلع الغذائيه بخصم يصل الي نصف الثمن في جميع متاجرها واسواقها وفروعها في المملكه العربيه السعوديه لذالك لا تفوتكم تلك التنزيلات من بنده وسارعوا في الستفاده من تلك المنتجات التي لا تقبل المنافسه حيث يبحث عملاء بنده وهايبر بنده دائما لمعرفها المنتجات التي تقدمها من عروض اسبوعيه ويوميه للاستفاده بها لذالك نقدم لكم من خلال هذا المقال مجله العروض كي تتعرفوا علي جميع المنتجات واسعارها.

عروض بنده السبت

تشمل عروض بنده السبت كافه انواع السلع الغذائيه بتخفيضات مذهله للغايه حيث تعد شركه بنده هيا واحده من اضخم واكبر سلاسل المتاجر التي تقدم جميع المتطلبات الغذائيه في الشرق الاوسط واكبر سلسله متاجر تجزئه حيث تحتوي علي اكثر من 22 متجر وتمتلك اكثر من 120 مليون عميل في جميع بلدان العالك كما يحتوي علي عدد كبير للغايه من الموظفين حيث يعمل بها ما يقارب 20 الف موظف.

مجله عروض بنده السبت 4 يونيو 2022

تحتوي عروض بنده علي جميع أنواع الفاكه حيث تقدم العنب الأبيض والكمثري والمانجو والبرتقال والتين والجوافه أيضا بأسعار مميزه للغايه كما تحتوي علي المكسرات حيث تقدم اللوز وجوز الهند والبقوليات كالعدس والفاصوليا ايضا وجميع انواع المشروبات الطبيعيه بأسعار مميزه للغايه حيث يمكن لكم الطلب اونلاين او الذهاب لاقرب فرع لكم والاستمتاع برحله التسوق مع العائله والاستفاده بهذا الخصم الغير مسبوق.

تحتوي عروض بنده علي هيل اخضر زيدني وايضا بسكويت اوريو وقهوه تركي بسعر 15.95 ريال سعودي فقطوعصير اوشن بسعر 9.95 ريال سعودي فقط وتشمل عروض بنده السبت كافه انواع الدواجن والاسماك واللحوم بجميع انواعها حيث تحتوي علي اللحم البقري البرازيلي ونقائق بقري برازيلي وكفته بقري ايضا ومزه غنم بالعظم وفخذ خروف ايضا استرالي بسعر 47.95 ريال سعودي فقط كما تتضمن قطع العجل بالعظم وكتف العجل بدون عظم بسعر 52.95 ريال سعودي.

تحتوي أيضا علي كافه أنواع الألبان والمشروبات الطازجة والهامة لكافه أفراد الأسرة حيث تقدم زبادي يوناني ندي بسعر 18 ريال سعودي فقط وحليب جونو ندي طويل الأجل بسعر 17.50 ريال سعودي فقط وحليب مجفف كامل الدسم بسعر 69.95 ريال سعودي وجبن شيدر والزبدة الغير مملحه وشرائح الجبن كلاسيك وجبن حلوم شرائح داري بسعر 11.95 ريال سعودي فقط واللبنة التركية أيضا وشرائح الخبز بالسمسم.

كانت هذه عروض بنده اليوم والتي قد قدمناها لكم في يوم السبت من خلال هذا المقال الذي نقدم لكم من خلاله مجله عروض بنده وهايبر بنده والتي تحتوي علي كافه ما تحتاجون اليه من سلع غذائيه وادوات منزليه بخصومات مذهله للغايه كما لا بد من الاستفاده من هذا العرض وتوفير المال حيث تقدم بنده خصم كبير للغايه حيث يصل الي نصف الثمن من بنده لذالك لا تفوتكم هذه التنزيلات من بنده.

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