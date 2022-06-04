شوف مجلة العثيم السعودية اليوم 4/6/2022 تفاصيل العروض والخصومات مكتوبة بالأسعار

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عمر شويل - جدة يعتبر متجر العثيم من أهم المتاجر المتواجدة في المملكة العربية السعودية التي تتوافر جميع مستلزمات المنزل بالكامل للمواطنين، وتقوم بعروض وخصومات هائلة، حيث تصل الخصومات إلي 50% ويزيد عن ذلك أيضاً من خصومات هائلة على الخضروات والفاكهة والبقوليات والمعلبات وعلي جميع مستلزمات المطبخ والمنظفات أيضاً، كما يوجد أيضاً العديد من المفاجآت على الأجهزة المنزلية في جميع متاجر عبدالله العثيم، وسوف نعرض لحضراتكم مواصفات العروض بأسعارها وخصومات لا حصر لها، وسوف نوافيكم بجميع العروض فتابعوا موقع ثقفني لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد في شتى المجالات. عروض العثيم اليوم على الأجهزة المنزلية شاشة أمبيكس سمارت 55 بوصة بسعر 1299ريال سعودي بدلًا من 1699ريال سعودي. جوال لافا أى أر أى أس 61 بسعر 229 ريال سعودي. شواية دوتس كهربائية 2000 وات بسعر 95 ريال سعودي بدلاً من 129ريال سعودي. ميكرويف السيف 20 لتر بسعر 249 ريال سعودي بدلاً من 319 ريال سعودي. خلاط كينود مع مطحنة بسعر 139ريال سعودي بدلاً من 179ريال سعودي. عروض متاجر العثيم على أدوات المطبخ طقم قدور كاسا بونيتا ماربل 8 حبة بسعر 199ريال سعودي بدلاً من 255 ريال سعودي. مقلاة كيتشنجر جرانيت 2حبة بسعر 51.95 ريال سعودي بدلاً من 65 ريال سعودي. قدر ضغط السيف المنيوم 15لتر بسعر 149ريال سعودي بدلاً من 199 ريال سعودي، 25 لتر بسعر 239 ريال سعودي بدلاً من 349 ريال سعودي. طقم قدور رويال فورد غير لاصق 8 حبة بسعر 125ريال سعودي بدلاً من 189 ريال سعودي. ترمس رويال فورد 1 لتر بسعر 36 ريال سعودي بدلاً من 49 ريال سعودي، ترمس رويال فورد 1.6 لتر بسعر 42 ريال سعودي بدلاً من 62 ريال سعودي. عروض متاجر العثيم على البقوليات أرز بسمتي سيلا هندي مزة 10 كليو بسعر 66.95 ريال سعودي بدلاً من 77.75 ريال سعودي. مهران مسحوق الكري 400 جرام بسعر 10.95 ريال سعودي بدلاً من 14.95ريال سعودي. زيت زيتون 500 مل بسعر 9.95 ريال 15.95 ريال سعودي. شراب كاكاو هننز 227 جرام بسعر 27.95 ريال سعودي بدلاً من 34.95 ريال سعودي. عافية زيت زيتون اكسترا 2 لتر بسعر 48.95 ريال سعودي بدلاً من 76.95 ريال سعودي.

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