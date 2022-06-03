شوف احدث عروض العثيم اليوم السبت 5 ذو القعدة 1443 خصومات لمده 24 ساعه فقط

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عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير ومرتفع للغايه دائما لمعرفه احدث عروض العثيم اليوم السبت حيث تعد من اجود العروض التي تحتوي علي جميع المتطلبات التي يحتاج اليها المواطن لذالك لا تفوتكم وعليكم بالاستفاده منها قبل انتهاء العرض من كافه الافرع في جميع مدن المملكه العربيه السعوديه حيث يفضل العديد من المواطنين عروض العثيم عن غيرها لما تقدمه لهم من تنزيلات مميزه وحصريه في عروضها الاسبوعيه واليوميه.

عروض العثيم اليوم

تشمل عروض العثيم اليوم كافه انواع الاجهزه المنزليه والمستلزمات بكافه انواعها والتي سوف نقدمها لكم اليوم كي تستفيدوا بها قبل انتهاء العرض من جميع الاسواق الخاصه بالعثيم حيث تقدم جميع انواع الجوالات والشاشات التليفزونيه بكافه انواعها واحجامها ايضا وجميع الادوات الهامه الكهربائيه كالخلاط الكهربائي والفرن والمايكروويف ايضا وجميع الاكواب وسخان المياه ايضا بأسعار مخفضه للغايه.

مجله عروض العثيم اليوم السبت

تتضمن عروض العثيم اليوم كافه انواع المتطلبات التي يحتاج اليها كل فرد حيث تقم جميع انواع الملابس حيث تحتوي علي تيشرت بولو رجال وبنطلون وحذاء رجالي وكافه انواع الكريمات والشامبو والزيوت للشعر وجميع مستحضرات التجميل الخاص بالنساء تجدونه ضمن عروض العثيم اليوم والتي يمكن ان تستفيدوا منها من خلال اقرب فرع لكم او من خلال الطلب من عبر الجوال الخاص.

تشمل ايضا في كافه المتاجر الخاصه بها مقلاه بسعر 45 ريال سعودي وطقم طبخ هوام واي 8 حبه بسعر 125 ريال سعودي فقط وقدر سويت هوم غير لاصق كما تقدم ايضا سطل بريتماكس مع مساحه بسعر 44 ريال سعودي فقط وشنطه السفر وترموس ديفا ايضا ومقلاه من الجرانيت بسعر 49 ريال سعودي فقط وقدر ضغط بلاكستون بسعر 75 ريال سعودي فقط والعديد من الاجهزه المنزليه الاخري التي تجدونها ضمن هذا العرض.

كما تقدم الخلاط وعصاره حمضيات ومروحه نيكاي للمكتب بسعر 79 ريال سعودي وغلايه ماء كليك اون ومكواه كيون بخار ايضا بسعر 79 ريال سعودي فقط ومكيف صحراوي والمكنسه والتي لا غني عنها في اي منزل كما تشمل ايضا عروض العثيم اليوم قدر السيف كهربائي 8 لتر فقط بسعر 269 ريال سعودي فقط وقطاعه خضار كينوود ومقلاه البطاطس دوتس ديجتال بسعر 239 ريال سعودي ومفرمه اللحم بسعر 159 ريال سعودي فقط.

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