لو عرفتم السر وراء حرق 3 قطع من لبان الذكر في المنزل لفعلتم هذا الشئ يومياً

يحتوي اللبان الدكر على العديد من الفوائد، كما سنذكر هنا فوائد حرق ٤ قطع من لبان الذكر في المنزل، من الجدير بالذكر أن ربة المنزل تستعمله عن طريق التبخير بإضافته إلي البخور للتخلص من الروائح السيئة داخل المنزل، لذا تبحث الكثير من السيدات عن البخور الذي يحتوي على رائحة اللبان الدكر، حيث اعتمدت هذه الطريقة في الكثير من المنازل لتعطير المنزل والتخلص من الروائح السيئة، كما يعمل كطارد للحشرات على إختلاف أنواعها، كما يحتوي على بعض المواد التي تعمل على تهدئة النفس وطمأنه القلب.

فوائد حرق ٤ قطع من لبان الذكر في المنزل

يحتوي اللبان الدكر على العديد من الفوائد منها:

يلعب اللبان الدكر كطارد للحشرات، حيث بعد حرقه تقوم رائحته على طرد جميع حشرات المنزل، حتى يعمل كطارد للحشرات الزاحفة حيث تعد رائحته خانقة للحشرات بجميع انواعها.

يعمل كمهدئ للنفس بحيث يجلب مشاعر الطمأنينه والسكينة، كما تبعث المشاعر الإيجابية في النفس.

بالإضافة إلى أنه يعطي شعور بالنشاط ويقضي على الإحساس بالكسل والإرهاق، بسبب رائحته العطرية المنعشة.

علاوة على الشعور بكفاءة الجهاز التنفسي، ويقلل من الإحساس بالضيق والإختناق وتحسين عمل الجهاز التنفسي.

طريقة حرق اللبان الذكر في المنزل

تقوم بعض ربات المنزل باستخدام البخور المحروق في الفحم، ويتم حرق اللبان الذكر بوضعه على الفحم أو يمكن وضعه على النار مباشرة، من خلال وضع من ثلاث إلى أربع حبات من اللبان الدكر لمدة ثواني معدودة، ثم الإطفاء السريع نلاحظ تصاعد الدخان العطري المنطلق من اللبان الدكر، وانتشار رائحة عطرية في جميع أنحاء المنزل، ولكن يجب الحرص على إغلاق جميع نوافذ المنزل حتى تنتشر الرائحة في أركان المنزل، وبالنسبة لفائدته الأساسية فأنه يعمل على طرد الطاقة السلبية من المنزل، وعلى نشر الطاقة الإيجابية في المكان، ونظراً لما يحتويه من زيوت عطرية ينشر رائحة ذكية وطيبة في المنزل تستمر لمدة طويلة، وكما يزيل الروائح الكريهة ويقضي عليها تماماً، لذا يجب التوعية بفوائد حرق ٤ قطع من لبان الذكر في المنزل.