شوف أقوى عروض السيف غاليري على الأجهزة الكهربائية والتجهيزات المنزلية alsaif gallery

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احصل على نسبة خصم 20% عند طلب قلاية إديسون الهوائية التي تحتوي على 16 وظيفة مختلفة، سعة 14.5 لتر لون خشبي تعمل بقوة 1700 وات بسعر 799 ريال بدلاً من 999 ريال.

نسبة خصم تصل إلى 20% على عجانة إديسون بيسك بلس 6.5 لتر رخامية اللون أبيض ذهبي تعمل بقوة 1000 وات، يمكنك شراؤها مقابل 479 ريال بدلاً من 599 ريال وتوفير مبلغ مائة وعشرين ريال سعودي.

عجانة إديسون بيسك بلس سعة الوعاء 6.5 لتر لون رخامي رمادي، تعمل بقوة 1000 واط وتستطيع اقتناؤها مقابل 479 ريال بدلاً من 599 ريال سعودي.

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