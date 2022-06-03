نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده وهايبر بنده اليوم السبت 4 يونيو 2022 الموافق 5 ذو القعدة 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني عروض بنده وهايبر بنده اليوم السبت 4 يونيو 2022 والتي يبحث عنها الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية ونقدم لكم اليوم احدث عروض بنده التي مازالت سارية وتتوفر في جميع فروع بنده وهايبر بنده ويمكن لكافة المواطنين الحصول عليها بتخفيضات وخصومات كبري من شركة بنده.

عروض بنده وهايبر بنده اليوم السبت 4 يونيو 2022

من ضمن عروض بنده وهايبر بنده اليوم تخفيضات رائعة علي المنتجات الطازجة، وتوفر بنده عروض الـ 4 أيام من بنده والتي تحتوي علي اكثر المنتجات الغذائية التي يبحث عنها المواطنين مثل جولدن ماكسي رول 350 ملل والذي توفره بنده بسعر 12.95 ريال بدلاً من سعرة الأصلي 25.95 ريال وتسري هذه العروض بداية من يوم 2 يونيو وحتي يوم 5 يونيو 2022.

توفر شركة بنده مجموعة متنوعة من الأجبان الطازجة من حول العالم حيث تحتوي عروض بنده اليوم علي جبنة شيدر أبيض وأحمر كيريجولد وجبنة حلوم قبرصي وجبنة فيتا تامبي 200 جرام وجبنة حلومي يوناني وتضم عروض بنده شرائج جبن جودا فريكو 150 جرام وجبن دانابلو 100 جرام وجبنة فيتا دانماركي والكثير من أنواع الجبن الرائعة التي يبحث عنها الكثير من العملاء وتسري العروض علي هذه الجبن حتي يوم 8 ذو القعدة.

عروض بنده الأسبوعية

لمحبي الجبن تشمل عروض بنده السعودية علي تخفيضات كبري علي جبنة كريم مطبوخة وجبنة شيدر قابلة للدهن من المراعي وجبنة فيتا السعودية، وجبنة بالقشطة مربعات من المراعي وجبن شيدر علب المراعي وجبنة موزاريلا مبشورة كامل الدسم من المراعي وشرائح جبن المراعي 200 جرام وجبنة فيتا كاملة الدسم من المراعي 400 جرام وجبنة كريم قابلة للدهن من شركة نادك 900 جرام وجبنة فيتا جبنة بيضاء من نادك 500 جرام.

موسم عروض بنده اليوم يحتوي علي مياه نستلة 12 عبوة وتوفر تخفيضات علي مستلزمات الأطفال مثل حفائض كلوت للأطفال بيبي جوي العبوة العملاقة بتخفيضات حتي 30% كما تضم أقوي العروض من بنده السعودية علي زيت زيتون بكر ممتاز أوندوليفا 500 ومزيج من زيت زيتون بكر ومتبقي الزيتون بيتوتي 500 مل بسعر 20 ريال لـ 2 حبة بدلاً من 38 ريال.