شوف مهرجان عروض وتخفيضات العثيم الجمعة والسبت حتى 50% على التجهيزات المنزلية

مهرجان عروض وتخفيضات العثيم الجمعة و السبت حتى 50% على التجهيزات المنزلية، يتابع جميع عملاء العثيم بشكل دائم عروض نهاية الأسبوع، حيث تقدم أسواق عبدالله العثيم بالسعودية أقوى العروض على جميع مستلزمات وتجهيزات العروس والمنزل بخصومات هائلة تصل حتى 50%، الخصومات تشمل الأجهزة الكهربائية وأدوات المطبخ وكذلك بعض المواد الغذائية، لذلك تدعو أسواق العثيم عملائها لتصفح البروشور الخاص بعروض نهاية الأسبوع اونلاين، أو زيارة أحد فروع أسواق العثيم المنتشرة بجميع أنحاء المملكة، للاستفادة من التخفيضات الهائلة والعروض الحصرية والمميزة تحت شعار من الأخر يابلاش وشراء جميع احتياجاتهم المنزلية.

مهرجان عروض وتخفيضات العثيم الجمعة و السبت حتى 50% على التجهيزات المنزلية

أقوى مهرجان التخفيضات والعروض الحصرية والمميزة على جميع تجهيزات المنزل من أطقم قدور وأجهزة كهربائية، وفيما يلي نعرض بعض من العروض على الأجهزة الكهربائية:

خلاط كينود مع مطحنة 2 جيك بسعر 219 بدلاً من 265 ريال سعودي، من الأجهزة الكهربائية اللازمة لكل منزل لإعداد ألذ أشهى العصائر والمشروبات الطازجة، وكذلك خلط الخضروات وطحن التوابل لإعداد الوجبات الغذائية.

عروض العثيم اليوم على ميكروويف جيباس سعة 20 لتر بسعر 259 بدلاً من 319 ريال سعودي، تزداد حركة الشراء على الميكروويف حيث أنه آمن في الاستخدام ويقوم بتسخين الطعام مع الاحتفاظ بالطعم دون أي تغيير، كما أنه يوفر الكثير من الطاقة.

اليوم على ميكروويف جيباس سعة 20 لتر بسعر 259 بدلاً من 319 ريال سعودي، تزداد حركة الشراء على الميكروويف حيث أنه آمن في الاستخدام ويقوم بتسخين الطعام مع الاحتفاظ بالطعم دون أي تغيير، كما أنه يوفر الكثير من الطاقة. مكنسة جيباس كهربائية بسعر 229 بدلاً من 289 ريال سعودي، تساعد المكنسة الكهربائية في توفير الكثير من الوقت والمجهود، كما أنها متعددة الاستخدامات فهى تستخدم لتنظيف السجاد والستائر والمفروشات.

لمحبى القهوة يوجد العديد من العروض لإعداد القهوة بأفضل الطرق، محضر قهوة بانيكس بسعر 52 ريال بدلاً من 99 ريال سعودي، صانعة قهوة كيون 3 * 1 بسعر 299 ريال بدلاً من 389 ريال سعودي.

أقوى العروض على أدوات المطبخ

هناك العديد من العروض الترويجية على أنواع مختلفة من القدور وأدوات الطبخ، ومن أهم هذه العروض: