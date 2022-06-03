شوف عروض لولو هايبر ماركت lulu hypermarket أقوى التخفيضات

لولو هايبر ماركت يقدم في هذا الأسبوع أقوى العروض والخصومات الخيالية احصل على جميع احتياجاتك وجميع مستلزمات المطبخ والعديد من العروض الأخرى بأسعار مغرية، حيث يمكنك الحصول على المنتجات الغذائية من اللحوم الحمراء الطازجة، والفاكهة الطازجة، والخضروات، والأسماك الطازجة بالعديد من الأنواع المختلفة، ومنتجات الألبان كل ذلك بأسعار تنافسية، كما يمكنك الحصول على ألعاب الأطفال، وأواني الطهي، والأجهزة الكهربائية والمفروشات والعديد من العروض الأخرى والتي يمكنك التعرف عليها عند زيارة هايبر لولو.

لولو هايبر ماركت

يهتم هايبر لولو بتوفير كافة احتياجات الأسرة بصفة عامة والأطفال بصفة خاصة، حيث يمكنك شراء أنواع متعددة من الألعاب المخصصة للأولاد والبنات بأسعار تنافسية.

أهدي طفلتك الدمية فابيولا دمية الموضة 18 بوصة المعروضة مقابل 79 ريال بدلاً من 129 ريال، واحصل على خصم بقيمة سبعين ريال سعودي، أو دمية فابيولا فاشون 18 بوصة مقابل 39 ريال بدلاً من 69 ريال.

فابيولا دمية حورية البحر مع طقم متوفرة بسعر 39 ريال بدلاً من 69 ريال بخصم 30 ريال.

لعبة عربة التسوق بسعر 39 ريال بدلاً من 59 ريال.

اشتري لعبة أطفال سيارات لأولادك مقابل 49 ريال بدلاً من 79 ريال.

سلايم للأطفال بسعر عشر ريالات للحبة بدلاً من سبعة عشر ريالاً.

هايبر لولو

احصل على سجادة صلاة تاترا أكريليك مقاس 70 × 110 سم مقابل 39 ريال بدلاً من 54 ريال.

هوم ويل منشفة 140 × 7 سم متنوعة مقابل 20 ريال بدلاً من 25 ريال.

سجادة ميبل ليف قابلة للطي مقابل 99 ريال بدلاً من 169 ريال.

مرآة حائط بتصميم مابل ليف مقابل 49 ريال بدلاً من 79 ريال للحبة مقاس 59 × 78 سم.

عروض لولو

مقابل 59.95 ريال سعودي فقط بدلاً من 76.95 ريال يمكنك شراء كيس وزن عشرة كيلو من أرز الوليمة ستايل.

ريم حليب مجفف علبة 900 جرام مقابل 19.95 ريال بدلاً من 33.95 ريال.

لحم تونة خفيف هناء بسعر 5.95 ريال بدلاً من 9 ريال.

كي دي دي صلصة البشاميل 1 لتر بسعر 10.95 ريال بدلاً من 15.70 ريال.

فانيش مزيل البقع من الأقمشة وردي/ أبيض 3 لتر + 900 مل متنوع مقابل 34.5 ريال بدلاً من 53.10 ريال.