نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية الترويجية أقوى العروض بأسعار تنافسية في المقال التالي

يعتبر هايبر بنده من أكبر أماكن البيع بالتجزئة داخل المملكة العربية السعودية، ويعرض داخل الهايبر ضمن عروض بنده مئات المنتجات من السلع والأجهزة الإلكترونية، وكذلك تخفيضات كبيرة تجدها على السلع الغذائية الطازجة والمجمدة بالإضافة إلى منتجات العناية بالشعر والبشرة، ومنتجات العناية بالأطفال وحفائض الأطفال، يبحث الكثيرين عن أجدد العروض التي يعرضها هايبر بنده طول الأسبوع حيث يقدم الهايبر باقة مميزة من أقوى التخفيضات على السلع المعروضة بجميع أقسامه، وفيما يلي نوضح بعض من أهم العروض الموجودة في مجلة عروض بنده لهذا الأسبوع والتي تستمر من يوم الأربعاء 1 يونيو وحتى يوم الثلاثاء 14 يونيو. عروض بنده الأسبوعية احصل على عرض جبنة كريم قابلة للدهن نادك عبوة ترويجية تحتوي على عبوتين وزن الواحدة 900 جرام مقابل 32.95 ريال بدلاً من 42.5 ريال.

جبنة فيتا كاملة الدسم المراعي وزن 400 جرام سعر الحبة 8.95 ريال بدلاً من 10.95 ريال.

احصل على شرائح جبن المراعي وزن 200 جرام 2 حبة مقابل 13.95 ريال بدلاً من 20 ريال.

شرائح جبن كابتن نادك أو شيدر نادك 10 حبات 200 جرام سعر الحبتين 10.95 ريال. هايبر بنده محضرة طعام كينوود لتحضير الأكلات المختلفة والعصائر الطازجة متوفرة مقابل 199 ريال بدلاً من 309 ريال.

احصل ضمن عروض بنده على غلاية فيليبس الكهربية سعة 1.7 لتر مقابل 99 ريال بدلاً من 129 ريال، المتوفرة فقط في هايبر بنده.

محضرة طعام كولين مقابل 189 ريال سعودي بدلاً من 299 ريال التي تحتوي على 6 وظائف في جهاز واحد.

فرامة لحم كولين بسعر 179 ريال بدلاً من 249 ريال. عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية الترويجية أقوى العروض بأسعار تنافسية - ثقفني

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