شوف لمدة ثلاث أيام عروض الويك أند الحصرية بأسعار مجنونة من أسواق العثيم

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عروض الويك أوند الأسبوعية مستمرة لمدة ثلاث أيام الخميس، الجمعة، السبت بأسعار مجنونة تقدمها لكم أسواق العثيم، بصفة مستمرة كل أسبوع، في هذا الاسبوع توفر أسواق العثيم عروض قوية ومميزة على كافة الأصناف المتوفرة من بقالة وسلع تمونية ومواد غذائية وأجهزة كهربائية وإليكترونية منزلية، في جميع الفروع بالسعودية لاتفوتكم هذه العروض الرائعة ولمعرفة باقي العروض تابعوا موقعنا ثقفني وسنوافيكم بمزيد من العروض الأخري. تبدأ العروض من الساعة السابعة بتاريخ يوم الخميس المرافق 2 / 6 / 2022 _ 3 ذو القعدة 1443حتى 4 / 6 / 2022، كما يمكنكم متابعة أجدد العروض عن طريق الواتس أب لتسهل عليكم مشاهدة كل جديد. لمدة ثلاث أيام عروض الويك أند الحصرية بأسعار مجنونة من أسواق العثيم لحم حاشي بالعظم طازج، سعر الكيلو 26.95 ريال بدلاً من 44.95 ريال.

صنوق كرز صغير، بسعر 8.95 ريال بدلاً من 13.85 ريال.

برتقال عصير، سعر الكيلو 2.95 ريال.

حلاوة جستنيه شعر ساده، سعر الكيلو 15.95 ريال بدلاً من 18.35 ريال.

لبنة طازجة سعر الكيلو 23.95 ريال بدلاً من 30.00 ريال.

لبنة طازجة سعر العلبة 60.95 ريال بدلاً من 78.75 ريال.

زجاجة عصير المراعي، بوزن 350 ملل، بسعر 3.95 ريال.

كرتونة تمر صقيعي، بسعر 47.95 ريال بدلاً من 58.95 ريال.

مكرونة بانزاني بينة ريغاتي، بوزن 500 جرام، سعر الحبة 5.95 ريال.

كرتونة مياه بيرين 40 قطعة × 330 ملل، بسعر 14.95 ريال بدلاً من 21.95 ريال. التجهيزات المنزلية من أجهزة كهربائية ومطبخية من أسواق العثيم قدر ضغط سيراميك من السيف، سعة 7 لتر بسعر 119.00 ريال بدلاً من 179.00 ريال.

قدر ضغط سيراميك من السيف، سعة 9 لتر بسعر 129.00 ريال بدلاً من 199.00 ريال.

حافظ طعام سوليتر دينكس مكون من 3 قطع بالغطاء، سعر الطقم 45.00 ريال بدلاً من 69.00 ريال.

طقم قدور كاسا بونيتا مكون من 8 قطع، بسعر 240.00 ريال بدلاً من 435.00 ريال.

طقم قدور كاسا بونيتا، 10 قطع بسعر 145.00 ريال بدلاً من 213.00 ريال.

طقم طبخ هوم واي، 8 قطع بسعر 119.00 ريال بدلاً من 185.00 ريال.

صانعة قهوة كوين 3 × 1 سعر الحبة 299.00 ريال بدلاً من 319.00 ريال.

محضرة قهوة من بانكس سعر الحبة 52.00 ريال بدلاً من 99.00 ريال.

صانع طعام جيباس 4 × 1 سعر القطعة 159.00 ريال بدلا من 199.00 ريال.

خلاط كينوود مع مطحنة 2 جيك، سعر الحبة 219.00 ريال بدلاً من 265.00 ريال. عمر شويل - جدة لمدة ثلاث أيام عروض الويك أند الحصرية بأسعار مجنونة من أسواق العثيم - ثقفني

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