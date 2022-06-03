شوف أجدد عروض لولو هايبر شهر يونيو على أهم السلع الغذائية والأجهزة بخصومات عملاقة لا تفوتها LULU

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عروض لولو هايبر تقدم أفضل عروضها المتجددة والمميزة بأسعار مميزة ورائعة على أفضل الماركات العالمية وأفضل الأنواع لمختلف المنتجات المميزة والمتنوعة. حيث نقدم متاجر لولو عروضها تحت شعارها المميز وهو تسوق مختلف المنتجات بتخفيضات مو معقولة. حيث تحتوي مجلة لولو على أفضل عروض شهر يونيو على السلع الغذائية بخصومات مذهلة بمناسبة بداية الشهر. أجدد عروض لولو هايبر شهر يونيو على السلع الغذائية بخصومات عملاقة خصم 6.80 ريال على بطاطس سعودي، للصندوق بسعر 4.95 ريال بدلاً من 11.75 ريال سعودي. احصل على توفير 18.55 ريال على تاج الهند أرز بسمتي، للكيس بوزن 10 كيلو، بسعر 62.95 ريال بدلاً من 81.50 ريال سعودي.

متوفر مسحوق غسيل متنوع برسيل، للحبة بوزن 5يلو بسعر 32.50 ريال بدلاً من 45 ريال سعودي. تخفيضات لولو على الأجهزة الكهربائية بتخفيضات مو معقولة خصم 130 ريال على قلاية هوائية من أيكون، بسعة 3.5 لتر، بسعر 169 ريال بدلاً من 299 ريال سعودي.

متوفر شواية كهربائية من أيكون، بسعر 89 ريال بدلاً من 129 ريال سعودي، ووفر 40 ريال.

خصم 300 ريال على غسالة أوتوماتيك تحميل علوي ماركة أيكون، احصل عليها بسعر 1299 ريال بدلاً من 1599 ريال سعودي. عروض لولو هايبر الأوفر على الخضراوات والفواكه خصم 12 ريال على فاكهة الكيوي الذهبية الصين، للكيلو بسعر 17.95 ريال بدلاً من 29.95 ريال سعودي.

اشتري أجمل رومان من جنوب أفريقيا أو من بيرو، سعر الكيلو 13.95 ريال بدلاً من 22.95 ريال سعودي. خصم 15 ريال على كرفس أو خس أيسبرج لفائف أمريكا للكيلو بسعر 24.95 ريال بدلاً من 39.95 ريال سعودي.

وفر قرع أحمر السعودية، للكيلو بسعر 1.95 ريال بدلاً من 4.95 ريال سعودي.

اشتري بصل أبيض أستراليا، للكيلو بسعر 6.45 ريال بدلاً من 9.95 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أجدد عروض لولو هايبر شهر يونيو على أهم السلع الغذائية والأجهزة بخصومات عملاقة لا تفوتها LULU - ثقفني

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