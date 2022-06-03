شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصومات الصيف ليس لها مثيل اغتنم الفرصة وتسوق الآن

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عروض اكسترا الأسبوعية، شركة اكسترا تكون من ضمن الشركات التي تختص في بيع كل الإلكترونيات والكهربائيات بالسعر الذي يتلاءم ويتناسب مع كل مواطن بالمملكة العربية السعودية إلى أن ينال ويستحوذ الكثير من الأشخاص على كافة ما يرغبون به ويحتاجونه أما أن يكون هذا من الأجهزة الكهربائية والمنزلية والإلكترونية أيضًا، كما أن شركة اكسترا تعتبر من إحدى الشركات المساهمة التي دخلت إلى السوق المالي والمركزي بالسعودية.
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عروض اكسترا الأسبوعية
تكون شركة اكسترا من أكبر وأنجح الشركات المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث أن تلك الشركة تكون مستمرة في منح وإعطاء الخصومات الكبيرة مع العروض الرائعة والقوية للغاية التي يتم توافرها في شركة اكسترا، وأيضًا فإن الشركة قد قدمت ومنحت الخصومات والعروض الكبيرة بالسعر الصغير المناسب مع كل مواطن في السعودية، وكذلك تعد الشركة من الشركات المتخصصة لبيع كل الإلكترونيات والكهربائيات بالتجزئة مع الأدوات والأجهزة المنزلية.
عروض اكسترا السعودية
- خصومات اكسترا الشهرية غسالة التعبئة العلوية من النوع ميديا حجم 7 كيلو جرام بها 8 برامج باللون الفضي سعرها يكون 899 بدلًا من 1359 ريال سعودي.
- تخفيضات اكسترا اليوم المكنسة اللاسلكية من النوع دايسون سعة 1 لتر 545 واط باللون الأزرق يكون سعرها 2119 بدلًا من 3069 ريال سعودي.
- تنزيلات اكسترا اليومية المكنسة لغسيل السجاد من النوع هوفر 1200 واط بتقنية سبين سكراب الخاصة بالتنظيف العميق يكون سعرها 799 بدلًا من 1598 ريال سعودي.
خصومات اكسترا الأسبوعية
- تنزيلات اكسترا الشهرية منقي الهواء وأيضًا المرطب الهواء من النوع فيليبس اثنين في واحد يكون بسعر 1709 بدلًا من 2299 ريال سعودي.
- تخفيضات اكسترا الأسبوعية سعر الميكروويف من النوع إل جي سولو حجم 42 لتر باللون الأسود يكون بسعر 599 بدلًا من 1049 ريال سعودي.
- عروض اكسترا الشهرية براد الماء من النوع كلاس برو الحار والبارد 520 واط باللون الأبيض يكون بسعر 299 بدلًا من 599 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا اليوم القلاية الصحية من النوع ديلونجي حجم 1.7 كيلو سعة 1000 واط – 1400 واط باللون الأسود أو الأبيض يكون بسعر 1399 بدلًا من 1899 ريال سعودي.
تخفيضات اكسترا الشهرية
- تنزيلات اكسترا الأسبوعية آلة تحضير القهوة من النوع فيليبس حجم 1.2 لتر سعة 1000 واط باللون الأسود يكون بسعر 689 بدلًا من 949 ريال سعودي.
- عروض اكسترا اليوم فريبدز برو من النوع هواوي السماعات اللاسلكية باللون الفضي تكون بسعر 399 بدلًا من 669 ريال سعودي.
- خصومات اكسترا اليومية الفرن الكهربائي من النوع إل جي به 4 مواقد السيراميك باللون الأسود 1 منطقة التسخين يكون بسعر 3799 بدلًا من 6799 ريال سعودي.
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