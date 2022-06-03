نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات هايبر بن داود نصف الثمن حتى نهاية شهر يونيو على الأجهزة الكهربائية و الهواتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات هايبر بن داود نصف الثمن حتى نهاية شهر يونيو على الأجهزة الكهربائية و الهواتف، يتوفر كينوود مفرمة كهربائية بسعر 149 ريال بدلا من 199 ريال تخفيض 26%، تتوفر وال ماكينة حلاقة بسعر 99 ريال بدلا من 139 ريال تخفيض 29%، تتوفر فيليبس آلة نزعة للشعر بسعر 199 ريال بدلا من 257 ريال تخفيض 23%، تتوفر بلاك أند ديكر غلاية سعة 1.7 لتر بسعر 89 ريال بدلا من 149 ريال تخفيض 41% ضمن عروض شهر يونيو هايبر بن داوود.

خصومات هايبر بن داود نصف الثمن

يتوفر كينوود خلاط مع مطحنة 500 واط بسعر 139 ريال بدلا من 189 ريال تخفيض 27%، تتوفر ضمن خصومات شهر يونيو نصف الثمن كي أون شواية صحية 1800 واط بسعر 119 ريال بدلا من 219 ريال تخفيض 46%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بن داود كينوود محضر طعام 1000 واط بسعر 699 ريال بدلا من 999 ريال تخفيض 30%، يتوفر ايه تي سي محضر طعام سعة 1.25 لتر 400 واط بسعر 179 ريال بدلا من 287 ريال تخفيض 38%.

عروض شهر يونيو هايبر بن داود

تتوفر إمبريال مكواة بالبخار للرحلات بسعر 59 ريال بدلا من 89 ريال تخفيض 34%، ضمن عروض شهر يونيو بن داود موقد كهربائي 2 عين 2200 واط بسعر 129 ريال بدلا من 199 ريال تخفيض 35%، تتوفر ضمن خصومات هايبر بن داود نصف الثمن تيفال قلاية هوائية سعة 4.2 لتر 1500 واط بسعر 449 ريال بدلا من 799 ريال تخفيض 44%، يتوفر تتوفر فيوجر دلة القهوة الكهربائية سعة 1 لتر 850 واط بسعر 179 ريال بدلا من 249 ريال تخفيض 28%.

عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بن داود

تتوفر شواية شاركول بسعر 79 ريال بدلا من 99 ريال تخفيض 21%، تتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بن داود بي أند دي ترمس سعة 1.2 لتر بسعر 49 ريال بدلا من 79 ريال تخفيض 38%، تتوفر ضمن عروض شهر يونيو هايبر بن داود سعة 1.5 لتر بسعر 59 ريال بدلا من 87 ريال تخفيض 32%، يتوفر سعة 1.8 لتر بسعر 69 ريال بدلا من 97 ريال تخفيض 29%.

عروض الشاشات هايبر بند داود

يتوفر اي تي سي شاشة ال اي دي تلفزيون ذكي 58 بوصة HDMI تدعم تقنية 4K بسعر 1559 ريال بدلا من 1799 ريال تخفيض 14%، يتوفر ضمن عروض الشاشات هايبر بن داود ايه تي سي شاشة ال اي دي تلفزيون ذكي 50 بوصة HDMI تدعم تقنية 4K بسعر 1199 ريال بدلا من 1499 ريال تخفيض 20%، يتوفر ضمن عروض شهر يونيو هايبر بن داود اس تي سبيكر نقال بسعر 655 ريال بدلا من 899 ريال تخفيض 28%.

عروض الهواتف شهر يونيو

يتوفر سامسونج جالاكسي A3 كور يدعم شبكة 4G سعة 32 جيجا بايت و2 جيجا رام، كاميرا أمامية 5 ميجا بكسيل و خلفية 8 ميجا بكسيل بسعر 349 ريال، يتوفر ضمن عروض شهر يونيو على الهواتف سامسونج جالاكسي تاب A8 أندرويد 11 بسعر 829 ريال، يتوفر سامسونج جالاكسي A53 أندرويد 12 بسعر خاص 1499 ريال ضمن عروض شهر يونيو هايبر بن داود.