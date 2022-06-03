شوف عروض بنده التوفير اليوم تسوق وأربح ووفر

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عمر شويل - جدة عروض بنده التوفير اليوم مفاجئات لا تنتهي مع الهايبر الشاهير، الذي يحرص دائما على تقديم أقوي العروض لعملائة الكرام، بنده هايبر ماركت الأفضل بلا منازع في عالم التسوق، تخفيضات على المنتجات يومياً، وأسبوعياً، وفي جميع المناسبات الهامة بالمملكة، يوفر كل مايحتاج إليه المنزل من سلع غذائية وملابس، وعناية شخصية، وأجهزة كهربائية، وغيرها يهتم بكل فرد، سواء صغيرأو كبير، تمتع بالتسوق عبر بنده وأحرص على الاشتراك في برنامج بنده بلس للحصول على جوائز قيمة سواء نقدية، أو هواتف وأجهزة وقسائم شراء، وفي هذا الأسبوع يتوفر عروض خاصة على الأجبان من حول العالم، إليكم التفاصيل.

عروض بنده التوفير اليوم

سجل واربح من بنده بلس، 1،000 رابح كل أسبوع، عروض بشكل حصري للأعضاء، طريقة الاشتراك من خلال الدخول إلى صفحة بنده بلس وتسجيل رقم الهاتف، وبعد الانتهاء من التسوق قد تكون أحد الفائزين وترسل لك رسالة عبر الهاتف بقيمة الجائزة.

بنده العروض الأسبوعية

الأجبان من الأطعمة الهامة والأساسية في كل منزل، غنية بالعناصر الغذائية وطعمه لذيذة، ويسهل تناوله في كل وقت، وبأكثر من طريقة، فوائد متعددة لصحة الإنسان، مصدر رئيسي للحصول على الكالسيوم الضرروي لتقوية العظام ونمو الأطفال بشكل صحي وسليم، غني بالبروتين، وتحافظ على صحة الأسنان، وجمال البشرة.

بتوفر عشرات الأنواع من الأجبان في هايبر بنده منها المحلى والمستورد نبدأ قائمة العروض بالمنتجات السعودية ومنها:

2 حبه من جبن المراعي شرائح تناسب السندوتشات وبالأخص مع قطع الهامبرجر تمنحها مذاق لذيذ سعر العرض 13،95 ريال.

حبة من جبنة فيتا مراعي ب 8،95 ريال.

أقوي عروض الأجبان 2 حبة وزن 900 جم من نادك ب 32،95 ريال قابلة للدهن بسهولة.

2 حبة من شرائج الشيدر تتكون من 10 قطع لكل واحدة ب 10،95 ريال انتاج نادك، ومربعات الجبن بالقشطة 12 حبة ب 14،95 ريال.

عرض على جبنة موزرايلا المراعي المميز حبة 750 جم + حبة 250 جم مجاناً ب 29،95 ريال.

يجب الحرص على تناول الأجبان بشكل يومي سواء في وجبة الأفطار، أو العشاء، أو كنوع من الوجبات الخفيفة على مدار اليوم للحصول على فوائدة الغنية للجسم، أختار نوعك من المفضل من عروض بنده وتمتع بالتوفير.