نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فكرة عبقرية للقضاء على الناموس والنمل والصراصير وجميع الحشرات هتهرب نهائيا بدون رجوع بدون مبيدات حشرية ولا تكاليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة فكرة عبقرية للقضاء على الناموس والنمل والصراصير ، تعتبر الحشرات من أسوأ الكائنات الحية التي تعيش على كوكب الأرض وتغزو المنازل والبيوت تحديداً في فصل الصيف، كما تنتقل عن طريقها الأمراض والأوبئة إلى الأشخاص الموجودين في المكان، لذلك تبحث ربات المنازل عن طرق تساعدهم للقضاء على الحشرات نهائياً بشكل طبيعي دون الحاجة إلى استعمال المواد الكيماوية التي تسبب كثير من الأمراض الذي تصيب الجهاز التنفسي، ونحن سوف نقدم لكم أفضل الطرق المنزلية والطبيعية التي تقضي عليها بشكل سريع.

فكرة عبقرية للقضاء على الناموس والنمل والصراصير

هناك الكثير من الطرق الذي يعتمد عليها للتخلص من الحشرات الطائرة تحديداً الناموس ومنها الآتي:

زيت القرفة

أكدت العديد من في تايوان أن زيت القرفة يعمل على طرد الناموس والتخلص من بيضه، كما من الممكن أن يتم صنع محلول يحتوي على 4/1 ملعقة صغيرة من زيت القرفة وقليل من الماء ويتم رشه على الجلد أو الملابس ويرش أيضاً في المنزل وفي حال وجود نباتات يرش عليه المزيج ولكن يجب التقليل من استعمال كمية مركزة من زيت القرفة.

الثوم

يعتبر الثوم من النباتات التي تمتلك رائحة قوية جداً تجعله من أفضل المواد الطبيعية التي تطرد الحشرات والناموس، فقط يتم فرم عدة فصوص ثوم وغليها في الماء وانتظري قليل من الوقت ومن ثم يكب الماء بزجاج بخاخ ثم يتم رشه في كافة أرجاء المنزل مما يجعل الناموس يهرب من المكان ولا يقترب مرة أخرى.

زيت شجرة الشاي

هذا النوع من الزيوت يحتوي على خصائص مضادة للميكروبات ومطهرات وأكدت الدراسات الحديثة إلى أن قدرته عالية جداً لطرد الحشرات من خلال الاختبارات الميدانية التي لها فاعلية كبيرة جداً للقضاء على الناموس وأنواع أخرى من الحشرات.

زيت النيم وزيت جوز الهند

يقوم العديد من الأشخاص باستعمال زيت النيم لمنع الناموس لأن النباتات التي تمتلك رائحة قوي وعناصر طبيعية تجعل الناموس بعيداً عن المكان، بالإضافة إلى أن الدراسات أكدت أن زيت جوز الهند وزيت النيم لديهم قدرة كبيرة جداً للتخلص من الناموس وطرده نهائياً.

يتم إضافة 10 قطرات من زيت النيم مع 30 مل زيت جوز الهند ومزجهم جيداً في زجاجة بخاخ مع إضافة الماء المغلي والفودكا ويتم رشه في جميع المناطق في المنزل.