نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فكرة عبقرية هتخلصك من الصراصير والناموس وجميع حشرات الصيف في دقيقة واحدة هتهرب من بيتك فورا في المقال التالي

عمر شويل - جدة وجد كثير من الحشرات الطائرة مثل الناموس والذباب وتكون تلك الحشرات لا حل لها وتكثر كثيرا في فصل الصيف وتؤدي إلى حدوث العدوى والتهابات الجلد وحدوث حساسية الحشرات لذلك قامت الكثير من ربات المنازل بالبحث عن طرق التخلص من تلك الحشرات بشكل طبيعي إلى جانب ذلك تكون طريقة أمنة وفعالة بدلا من الطرق الأخرى التي تسبب التعب وعدم القدرة على التنفس وتكون بمثابة مادة سامة ومع البحث وجدت ربات المنزل أفضل وصفة يمكن عملها للتخلص من جميع الحشرات والقضاء عليها بشكل نهائي وسوف نوضح تلك الوصفة من خلال هذا المقال.

وصفة الخل للتخلص من الحشرات

تعد وصفة الخل من أهم الوصفات التي تساعد في القضاء على الحشرات وسوف نوضح طريقة تحضيرها من خلال النقاط التالية::

المكونات:

نصف كوب خل.

نصف كوب ليمون.

كوب كلور.

زيت عطري.

طريقة التحضير

عندما نقوم بتحضير تلك الوصفة نجدها تتكون من خطوات بسيطة تساعد تلك الخطوات في عمل الوصفة بكل بساطة من خلال النقاط التالية..

نحضر زجاجة ونضع بها الخل، الليمون ، الكلور، والزيت.

نقوم بعد ذلك برج الزجاجة جيدا واستخدامها كبخاخ للتخلص من تلك الحشرات وأماكن تواجد النمل والصراصير.

وصفة ورق الغار للحشرات

يعد ورق الغار من المكونات الطبيعية التي تساعد على التخلص من الحشرات حيث كل ما علينا أن نوضح لكم خطوات وصفة الغار من خلال النقاط التالية..

نحضر ورق الغار ونقوم بطحنة جيدا بواسطة الكبة.

نأخذ ملعقة كبيرة من مطحون الغار ونضعها خلف البوتاجاز.

نجد أن رائحة ورق الغار النفاذة تساعد على قتل الحشرات والتخلص منها بشكل نهائي.

وصفة النشا للقضاء على الحشرات

تعد تلك الوصفة من الوصفات التي تكون ذات فعالية كبيرة للتخلص من الحشرات وسوف نوضح استخدامها من خلال النقاط التالية..