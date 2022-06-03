نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تنظيف الكنب بدون ماء في دقائق بدون تعب ولا حك وصفة سحرية فعالة في المقال التالي
بعض السيدات تعاني من تنظيف الكنب لأنها تقلق عليه من أن يتلف بسبب المياه، وأيضا يعتبر تنظيف الكنب من أكثر الأشياء التي تأخذ وقت ومجهود حتى تستطيع أن تقومي بتنظيفه ومع ذلك لم تجدي النتيجة التي تحلمين بها، والبعض يلجأ إلى منظفات الخشب والأثاث الذي تكون غالية الثمن، ذلك رغم وصفات كثيرة يمكنك أن تستخدميها في تنظيف الكنب وذلك لا يحتاج إلى مجهود مثل الطرق الأخرى بالإضافة إلى أنها تعتبر وصفة اقتصادية جدا بسبب توافر المكونات في المنزل، وسوف نعرض لكم أفضل وصفة لتنظيف الكنب في المنزل والنتيجة مضمونة.
تنظيف الكنب دون ماء
يمكنك أن تقوم بتنظيف الكنب من خلال هذه الوصفة السحرية دون بذل مجهود جبار للحصول على النتيجة التي تحلم بها بالإضافة إلى أنه يستخدم في هذه الوصفة مكونات اقتصادية وبسيطة جدا :
المكونات
- فنجان من الماء الساخن.
- ربع فنجان من الخل الأبيض.
- ربع فنجان من عصير الليمون.
طريقة تنظيف الكنب
من خلال تنفيذ هذه الخطوات بدقة سوف تتمكن من الحصول على نتائج مرضية جديد ونظافة مشرقة :
- أولا قم بدمج الماء مع عصير الليمون والخل الأبيض وقوم بتقليبهم جيدا.
- قبل استخدام أي شيء لابد من أن تقوم بالتخلص من أي اتربه عالقة على الخشب وتنظيفه جيدا من أي شئ يوجد عليه.
- بعد ذلك قم بإحضار قطعة من القماش وقوم بوضعها في الخليط التي قمت بتحضيره ثم بعد ذلك قم بمسح الخشب بقطعة القماش.
- إذا وجدت بقع عالقة في الخشب يجب عليك وضع المحلول الذي قمت بتحضيره على البقعة واتركه دقائق ثم بعد ذلك قم بغسله بالفرشاة.
- من خلال هذه الوصفة سوف تحصل على أفضل نظافة للكنب.
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