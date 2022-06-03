عروض بنده الجمعة على المنظفات والسلع الغذائية تصل إلى 70%

اعتادت بنده مصر على تقديم الكثير من العروض المختلفة على العديد من المنتجات التي يحتاج لها جميع المصريين بشكل دائم، سواء كانت منتجات غذائية أساسية أو أجهزة كهربائية من أكبر وأهم العلامات التجارية، وتعتبر شركة بنده من أكثر الشركات التي بدأت في المملكة العربية السعودية والتي أصبح لها العديد من الفروع خارج المملكة وانتشرت عروضها بشكل واسع وأصبح ينتظرها الكثير، ولذلك سوف نعرض كل ما يتعلق بهذا الموضوع من خلال السطور القادمة يمكنكم متابعتنا الآن.

عروض بنده السعودية

تقدم بنده لهذا الشهر مجموعة مختلفة من العروض والخصومات الهائلة على جميع منتجاتها المختلفة وهي كالآتي:

مواد غذائية

المواد الغذائية الأساسية التي لا غنى عنها بشكل يومي في كل منزل مثل السمك البلطي، وأوراك الدجاج الطازجة، واللحم المفروم.

والجنبة الرومي، والعديد من أنواع الجبن المختلف كالجبن الكيري، و اللبن المعلب.

والفول المدمس، والحلاوة الطحينية رشيدي الميزان، زيت شهد عباد الشمس، والعصائر المعلبة.

بعض أنواع الفواكه والخضروات مثل البرتقال، تفاح احمر مستورد، كرتونة جوافة.

أنواع الخضروات المميزة مثل شيكارة بصل احمر، البطاطس للمعبأة، وأيضًا الملوخية الخضراء، و بركة بامية ممتازة.

أدوات كهربائية.

ليس ذلك فقط، كما أنها قدمت أيضًا عروض بخصومات عالية على الأجهزة الكهربائية المختلفة، مثل شاشة تورنيدو، وتليفزيون توشيبا، صانعة القهوة، عصارة فواكه، مضرب بيض ميانتا.

يونيون اير بوتاجاز.

تخفيضات بنده اليوم

كما أنه في الفترة الأخيرة قدمت بندا العديد من العروض المختلفة على مسحوق الغسيل تايد، وصابون لوكس، شاور جيل مينك، شاور جل فا، شامبو بانتين للشعر، وخصومات على أنواع جل الشعر المختلفة، وعلى أوراق التواليت والمطبخ، بيبي فاين حفاضات، مدار جل للملابس البيضاء والسوداء، ماستر وان صابون سائل،