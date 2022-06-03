خلطه فتاكه للقضاء على النمل والصراصير نهائيا بدون مبيدات في ثلاث أيام فقط

توجد العديد من المبيدات الكيماوية التي تساعد في القضاء على الحشرات المتواجدة في المنزل مثل الصراصير والنمل ولكن البعض يخشى الآثار الجانبية الخطيرة لهذه المبيدات ويبحثون عن وسائل طبيعية ليس لها آثار جانبية ولا تضر بصحة أفراد الأسرة والصراصير عندما تكون في المنزل تنتشر بشكل سريع وبأعداد كبيرة وكذلك النمل ولا يمكن التخلص منها بسهولة ولكن فى مقالنا اليوم سوف نقدم لكم طرق طبيعية للتخلص من حشرات المنزل تلك دون عناء أو مجهود.

التخلص من النمل والصراصير

النمل والصراصير من أحد أهم المشاكل المتواجدة في معظم البيوت ويترك النمل آثار جانبية ضارة في المنزل فهو يأكل بواقي الطعام ويجعلها فتات ويخرج الرمل من الشقوق بين السيراميك والصراصير منظرها يخشاه الأطفال وتتواجد في الحمامات معظم الوقت مما يجعل دخول الحمام مكروه ولكن هذه الوصفات سوف تقضى عليها

الليمون: أحد أهم الأسباب الطاردة للصراصير في المنزل وذلك بمزج كمية متساوية من كلا المكونين الماء والليمون ويتم التقليب جيدا ومسح الأماكن التي تتواجد بها الصراصير كما يمكن رش الأماكن والأسطح للحفاظ على تلك الأماكن خالية من الصراصير.