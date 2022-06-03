نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض السعودية تبدأ من ريال في لولو هايبر بنده Lulu big offers في المقال التالي
توجد مجموعة مميزة جداً من الخصومات على أسعار مختلف أنواع السلع الغذائية من جميع الأقسام، كما لديهم خصومات خاصة على أسعار باقي أنواع السلع الأخرى كالأجهزة الكهربائية والإلكترونيات الحديثة بأنواعها، كما لديهم مجموعة خاصة من منتجات الألبان، وسوف نوضح لكم من خلال هذه المقالة معظم عروض لولو ماركت خلال هذا الأسبوع بكل تفاصيلها.
عروض لولو هايبر ماركت Lulu hyper market big offers
توجد مجموعة متميزة من الخصومات الحصرية اليوم ولفترة محدودة بكل فروع لولو هايبر ماركت Lulu hyper market بالمملكة العربية السعودية، ومنها: خصم خاص على سعر لولو يفرة رول، وخصم آخر منهم على أسعار مناديل كاكسي رول من لولو الفاخرة، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار مسحوق غسيل لولو، ولولو سائل غسيل الصحون، كما يوجد خصم آخر منهم على سعر فوم الإستحمام المقشر للجلد بروائح متعددة، وكذلك في الفروع خصومات أخرى على أسعار عبوات بردهامان جيراكاسالا من لولو، وعروض أخرى منهم على أسعار جودنيز فوريفركيك الباوند المتنوع، وعلى سعر لولو كيك الشابورة.
خصومات خاصة لفترة محدودة بجميع الفروع في لولو ماركت اليوم
توجد مجموعة متميزة من العروض على أسعار كثير من السلع الأخرى، ومنها: خصم مميز على سعر زيت الكانولا من لولو بحجم 1.5، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار ورق عنب لولو، وتنزيل آخر منهم على سعر لولو ناجت الدجاج بالتوابل مميز المذاق، وخصومات أخرى منهم على أسعار لولو ايدمامي فول الصويا بحجم 400 جم، وخصومات أخرى منهم على أسعار الأيس كريم المتنوع من لولو.
خصومات حصرية من لولو ماركت بالمملكة حتى نهاية الأسبوع
توجد كد متميزة من الخصومات الحصرية على أسعار: العبوات الإقتصادية من خبز أرز سيلا، وعروض أخرى منهم على أسعار أبو منارة بحجم 3 كجم، وخصم آخر منهم على سعر أرز جريم فارمز كالورزة، وتنزيل آخر منهم على سعر البيكر تشاكي، بالإضافة إلى خصومات حصرية منهم على أسعار الزيت النباتي من العربي، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار مرق الدجاج من ماجي Magi، وخصومات أخرى منهم على أسعار الشوفان.
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