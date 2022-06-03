شوف أقوى عروض العثيم الأسبوعية لشهر يونيو بخصومات تصل إلى 60% بمناسبة الصيف

أقوى عروض العثيم الأسبوعية لشهر يونيو بخصومات تصل إلى 60% على المنتجات المختلفة، تتضمن العروض المواد الغذائية والغير غذائية والأدوات المنزلية وغيرها، تدعو أسواق عبدالله العثيم بالسعودية عملائها للتسوق وزيارة فروعها بجميع أنحاء المملكة، للاستفادة بأقوى العروض والتخفيضات بالإضافة إلى استرجاع 50% من قيمة المشتريات، ويمكن أيضًا متابعة أهم عروض العثيم بالمملكة أونلاين من خلال تصفح البروشور الخاص بهذه العروض.

أقوى عروض العثيم الأسبوعية لشهر يونيو بخصومات تصل إلى 60% بمناسبة الصيف على المواد الغذائية

تقدم أسواق عبدالله العثيم بالسعودية مجموعة من أقوى العروض الترويجية على العديد من المنتجات والسلع الغذائية، ومن أهم هذه العروض مايلي:

عروض العثيم على اللحوم الحمراء، كيلو لحم عجل بلدي بدون عظم بسعر 57.95 ريال، سعر كيلو لحم حاشي بدون عظم 37.95 ريال، لحم عجل بلدي بالعظم سعر الكيلو 46.95 ريال، تحتوي اللحوم الحمراء على مجموعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية اللازمة لصحة الجسم، لذلك تزداد حركة الشراء عليها.

أقوى عروض العثيم الأسبوعية على المكسرات، تمد المكسرات الجسم بالمعادن والفيتامينات الضرورية للاطفال والكبار، فهي تحتوى على البوتاسيوم والكالسيوم والزنك اللازم لتقوية مناعة الأطفال، تساهم المكسرات في فقدان الوزن الزائد حيث أنها قليلة السعرات الحرارية، سعر كيلو لوز ني 32.5 ريال سعودي.

على المكسرات، تمد المكسرات الجسم بالمعادن والفيتامينات الضرورية للاطفال والكبار، فهي تحتوى على البوتاسيوم والكالسيوم والزنك اللازم لتقوية مناعة الأطفال، تساهم المكسرات في فقدان الوزن الزائد حيث أنها قليلة السعرات الحرارية، سعر كيلو لوز ني 32.5 ريال سعودي. زيت زيتون يورو قولد بكر 500 مل بسعر 13.5 ريال، يتم الإقبال على شرائه بشكل كبير، وذلك لفوائده التي لا حصر لها، فهو مفيد للجسم والبشرة وصحة القلب والشعر والبشرة، عامل مساعد للتخلص من الوزن الزائد، يحافظ على مستوى الكوليسترول بالدم لانه قليل السعرات الحرارية.

نبذه عن أسواق عبدالله العثيم

العثيم شركة مساهمة سعودية تعمل في مجال تجارة الجملة والتجزئة للمواد للكثير من المنتجات مثل المواد الإستهلاكية والغير غذائية والغذائية والمنزلية، تم تأسيسها عام 1980 ومقرها الرئيسي مدينة الرياض، تمتلك هذه الأسواق ما يقرب من 180 فرع بالمملكة متنوعة مابين هايبر ماركت و سوبر ماركت وركن، تتبع أسواق العثيم شركة العثيم للاستثمار والتطوير العقاري ( العثيم مول )، القصيم للتنمية، سفوري لاند، معهد أكاديمية العثيم للتدريب والتطوير، دار الخيول للمقاولات.