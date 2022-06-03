تسليك عيون البوتاجاز المسدودة بليمونه وتنظيف عيون البوتجاز المسدودة بدون تجريحه

العديد من السيدات يعانين في تنظيف البوتجاز، وذلك بسبب انه اكثر اجهزة المطبخ استعمالا، وأكثرها تعرض لتراكم الدهون عليه وتساقط الطعام أثناء الطهي مما قد يسبب انسداد عيون البوتجاز لذلك دوما ما يقمن بتجربة طرق متنوعة لتنظيفه ولجعله لامعًا دومًا، ومن خلال المقال التالي نستعرض معكم هذه الطرق المتنوعة لتنظيف وتسليك عيون البوتجاز.

طرق تنظيف عيون البوتجاز

نعرض اليكم طرق لتنظيف العيون، وهي:

باستخدام البيكنج صودا

وضع البيكنج بودر على العيون.

عمل بخاخ من المياه والخل.

تركها منقوعة في الخليط لمدة لا تقل عن خمسة عشر دقيقة.

تركها منقوعة في الخليط لمدة لا تقل عن خمسة عشر دقيقة. وضعها في مياه مغلية لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

باستخدام فرشاة نقوم بفرك العيون.

غسلهم بالمياه.

الطريقة باستخدام ابرة البوتجاز

نزع العيون ثم نقوم بغسلهم بسائل غسيل الأطباق وفركهم بالسلك.

ثم نقوم بتمرير الابره الخاصه من الفتحات تحت المياه لتسليمها.

تنظيف البوتجاز باستخدام الخل

وضع الخل على العيون.

تركهم منقوعين في الخل لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

بالفرشاة نقوم بفرك العيون داخل الخليط.

غسلها بالمياه.

تنظيف البوتجاز باستخدام الخل والليمون

خلط الخل وعصير الليمون.

باستخدام فرشاة نقوم بفرك العيون بالخليط.

تركهم في الخليط لمدة ساعة على الأقل.

غسلها بالمياه

طرق الحفاظ على البوتجاز

نقدم لكم مجموعة من الإرشادات الخاصة للحفاظ على البوتجاز، وهذه النصائح هي: