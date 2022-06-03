نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق العثيم السعودية على الأجهزة المنزلية من آخر يابلاش في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسواق العثيم من أشهر الأسواق داخل المملكة العربية السعودية والتي تقدم كل مايهم الأسرة السعودية من سلع غذائية ومنظفات وأجهزة كهربائية وأدوات منزلية وأجهزة إلكترونية بأسعار وتخفيضات كبيرة.

عروض أسواق العثيم على الهواتف النقالة الذكية

يوافر أسواق العثيم عروض وخصومات على مجموعة مختلف من الهواتف المحمول ومنها هاتف فيفو واي 15 إس بسعة تخزين 64 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 3 جيجا بايت رام 4 جي.

متواجد هاتف لافا أي أر أي إس بسعة تخزين 32 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 1 جيجا بايت رام 4 جي.

يوجد هاتف أي تيل بي 651 بسعة تخزين 32 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 2 جيجا بايت رام 4 جي.

متوفر هاتف سامسونج أي 52 بسعة تخزين 128 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام 4 جي.

عروض أسواق العثيم على الشاشات الذكية

متوفر شاشة إمبيكس تلفزيون بحجم 55 بوصة فائق الوضوح والدقة سمارت 4 كي.

متواجد شاشة أونيكس تلفزيون بحجم 32 بوصة إل إيه دي.

تخفيض على شاشة دورا تلفزيون بحجم 32 بوصة إل إيه دي.

يوجد شاشة أرو تلفزيون بحجم 40 بوصة إل إيه دي.

متاح شاشة إمبيكس تلفزيون بحجم 40 بوصة سمارت.

خصم كبير على شاشة أرو تلفزيون بحجم 65 بوصة إل إيه دي سمارت 4 كي.

متوفر شاشة أرو تلفزيون بحجم 50 بوصة إل إيه دي سمارت 4 كي.

عروض أسواق العثيم على الأجهزة الكهربائية المنزلية

متوفر قدر ضغط كهربائي مقدم من كولين بسعة 10 لتر.

متاح خبازة كهربائية مقدمة من السيف.

متواجد قطاعة خضار مقدمة من كينوود بسعة 0.5 لتر.

يوجد مكيف كليكون بريسا صحراوي.

متوفر مقلاة بطاطس مقدمة من دوتس ديجيتال بقوة 1800 وات.

متاح محضرة قهوة مقدمة من نيكاي.

تخفيض على خلاط كينود مع مطحنة.

خصم على مروحة مقدمة من نيكاي إستاند 3×1 بحجم 16 بوصة.

متواجد مقلاة كهربائية مقدمة من هومر بسعة 2.6 لتر.

يوجد ميكرويف مقدم من السيف بسعة 20 لتر.

متواجد مروحة مقدمة من دوتس ستاند بحجم 42 بوصة.

متاح عجانة كهربائية مقدمة من جي في سي.

متوفر شواية كهربائية مقدمة من دوتس بقوة 2000 وات.

يوجد مكواة مقدمة من جي في سي ببخار.

متوفر براد ماء مقدم من هومر حار وبارد.