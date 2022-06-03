نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوي عروض الإلكترونيات من لولو هايبر ماركت المتوفرة بالأسواق حتي 6 يونيو 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوي عروض الإلكترونيات من لولو هايبر ماركت المتوفرة بالأسواق السعودية، منتجات كثيرة بخصومات قوية وتخفيضات لا تقارن في عروض لولو ماركت على مختلف الإلكترونيات من تاريخ الثاني من يونيو وتستمر حتي السادس من يونيو 2022 حيث تعد الأجهزة الإلكترونية بمختلف أنواعها جزء أساسي ومهم لدرجة كبيرة في حياتنا اليومية وأصبح وجودها لا غني عنه في الكثير من الأماكن ولهذا تقدم أسواق لولو ماركت بالسعودية أفضل أنواع الإلكترونيات بخصومات غير معقولة ومن خلال هذا المقال سوف نطلعكم على أهم الأجهزة التي توفرت في أحدث العروض المقدمة.

عروض الإلكترونيات من لولو هايبر ماركت حتي 6 يونيو 2022

يتوفر داخل الأسواق أفضل أنواع الشاشات الذكية بخصومات كبيرة حيث يمكنك الحصول على شاومي شاشة ذكية عالية الوضوح أند رويد 55 بوصة مع خصم 1400 ريال سعودي لتتمكن من شرائها بسعر 1599 ريال بدلاً من 2999 ريال سعودي وشاشة نيكاي ذكية أندرويد ألترا اتش أندرويد 70 بوصة بنفس قيمة الخصم على الشاشة السابقة لتقدم بسعر 2299 ريال سعودي أما المفاجأة الكبري على شاشة سامسونج ذكية عالية الوضوح ألتر إتش دي 85 بوصة مع خصم 5200 ريال لتصبح بسعر 7799 ريال بدلاً من 12999 ريال سعودي كما يوجد نفس نوع الشاشة ولكن 58 بوصة بسعر 2699 ريال سعودي وغيرها من الأنواع المختلفة.

خصومات قوية للجوالات

عدة أنواع من الجوالات المتوفرة داخل العروض المقدمة منها خصم بقيمة خمسمائة ريال على جوال آبل أيفون 13 برو مكس بسعر 4199 ريال بدلاً من 4699 ريال سعودي وجوال سامسونج جالكسي اس مع خصم بقيمة سبعمائة ريال سعودي كما يوجد جوال نوكيا جي 10 الجيل الرابع مع خصم أربعون ريال كما يتوفر أنواع أخري منها لينوفوكي 15 بلس وفيفو في وغيرها.

خصومات الساعات الذكية

الآن وحصريا ومن خلال التخفيضات المقدمة احصل على ساعة الإصدار السابع من أبل 45 ملم مع خصم 270 لتصبح بسعر 2699 ريال سعودي فقط كما يوجد هواوي سوار ذكي 6 متنوع بسعر 189 ريال أما عن هواوي سوار فيت متنوع فمتوفر بسعر 339 ريال.

تخفيضات الأجهزة المنزلية

تخفيضات وخصومات متنوعة متوفرة داخل الأسواق