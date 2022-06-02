طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 لدخول السحب على الجائزة الكبرى مليون دولار

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 تعتبر هذه المسابقة هي حلم كل شخص حتى يتمكن من تحقيق أحلامه من خلال شراء سيارة أو شقة أو يقوم بعمل مشروع يساعده في بناء حياته للعيش بحياة أفضل وبالتالي تساعد مسابقة الحلم في تحقيق حلم أي شخص عند الفوز بالجائزة الكبرى.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة الخطوات المطلوبة للاشتراك في مسابقة الحلم لكي تتمكن من اتباع الخطوات المطلوبة حتى تكون من الأشخاص المؤهلين في الفوز في هذه المسابقة بعد الاشتراك فيها واليكم الخطوات المطلوبة كالآتي،

أولا يجب أن تقوم بالبحث عن الرقم التابع لدولتك التي تتواجد فيها لكي تتمكن من الاشتراك في المسابقة.

بعد ذلك يتم إرسال رسالة إلى هذا البرنامج من خلال الرقم الخاص ب دولتك وتقوم بكتابة فيها كلمة حلم.

في الخطوة التالية سوف تصل إليك بعض الأسئلة تقوم بالإجابة عليها والتأكد من الإجابة بعد الانتهاء سوف تكون من الأشخاص المؤهلين للفوز في هذه المسابقة التي يقوم بتقديمها مصطفى الأغا على قناة إم بي سي.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

أهم شروط الاشتراك في مسابقة الحلم يمكن الاشتراك في هذه المسابقة من أي دولة عربية من خلال اتباع الشروط المطلوبة تشمل الآتي،

أولا ينبغي أن يكون هذا الشخص بالغ قانونيا حتى يتمكن من الإشتراك في هذه المسابقة.

يمنع لأي شخص من العاملين فيه هذا البرنامج الاشتراك في المسابقة مهما كانت درجات القرابة بينهم.

يمنع المشاركة في هذه المسابقة لأي شخص يوجد لديها الجنسية الأجنبية هي فقط يمكن الاشتراك لأي شخص حول الوطن العربي فقط ولديه الجنسية العربية.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022