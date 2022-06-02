نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع طريقة لعمل السلايم في البيت ب 3 طرق مختلفة و آمنة علي الأطفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة عمل السلايم في البيت، السلايم ليس من الأفكار الجديدة فقد ابتكرت شركة ماتيل الأمريكية هذه الفكرة لأول مرة في العام 1977، وكان لونه في البداية هو الأخضر اللامع، ومن ثم تم ابتكار أولان أخرى كالأصفر والأحمر وغيرها من الألوان، ولأنه من الألعاب المحببة للأطفال سنستعرض معكم كيفية عمله في المنزل.

طريقة عمل السلايم في البيت

تعتبر لعبة السلايم من الألعاب الرائعة التي يفضلها الأطفال لقدرتهم على تشكيلها بأكثر من طريقة، وهي تعد من الألعاب التي يسهل صنعها في المنزل بمكونات بسيطة وبشكل آمن حتى لا يتعرض الطفل لأي ضرر من هذه المكونات لأنها مكونات طبيعية، وتساعد الأطفال على البقاء في المنزل بدون الشعور بالملل، واليكم طريقة عمل السلايم في البيت.

3 طرق مختلفة لعمل السلايم في البيت

الطريقة الأولى

في هذه الطريقة نقوم بصنع السلايم في المنزل كالآتي:

احضار 1/4 كوب من الغراء الأبيض، مع مزجه ب1/2 كوب من الماء و1/2 كوب من الألوان الطبيعية.

نحرك جميع المكونات السابقة في وعاء عميق بشكل جيد، ويفضل أن يكون من مادة البلاستيك، ومن ثم نستخدم اللون المحبب للطفل لتلوين عجينة السلايم.

سوف نلاحظ تكون عجينة لزجة في يدينا، ومن ثم نقوم بوضعها في برطمان ذو غطاء محكم من البلاستيك واستخدامه وقت الحاجة.

الطريقة الثانية

في هذه الطريقة نحتاج للمكونات التالية:

كوب واحد من نشا الذرة ونمزجه بنصف كوب شامبو مع 1/4 كوب من المياه.

في وعاء نضع المكونات السابقة ونمزجها بشكل جيد مع اضافة الماء بشكل تدريجي ومن ثم نضع لون طبيعي حسب الرغبة.

نواصل مزج المكونات حتى تتشكل عجينة متماسكة ولينة بيدينا، ويمكن حفظها في أكياس من البلاستيك واخراجها عند الحاجة.

الطريقة الثالثة

نتبع التعليمات التالية في هذه الطريقة: