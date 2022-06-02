نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض شهر يونيو اكسترا الكبرى خصم 65% على الأجهزة الكهربائية الشاشات و الهواتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض شهر يونيو اكسترا الكبرى خصم 65% على الأجهزة الكهربائية الشاشات و الهواتف، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية ال جي ثلاجة 16.9 قدم لينير كمبريسور فضي اللون بسعر 2949 ريال بدلاً من 5249 ريال خصم 44%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 141 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض شهر يونيو اكسترا الكبرى 2022.

عروض شهر يونيو اكسترا الكبرى

يتوفر ضمن عروض الثلاجات اكسترا الكبرى سامسونج ثلاجة 18.6 قدم مع إمكانية التبريد و التجميد بشكل سريع ستيل بسعر 3499 ريال بدلاً من 6799 ريال خصم 49%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 168 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض شهر يونيو اكسترا الكبرى هاير ثلاجة 3.15 قدم أبيض اللون بسعر 649 ريال بدلاً من 899 ريال خصم 28%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 32 ريال لمدة 36 شهراً.

خصومات اكسترا الكبرى 65%

يتوفر ال جي تلفزيون 86 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 7999 ريال بدلاً من 22999 ريال خصم 65%، ضمن عروض الشاشات شهر يونيو ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 383 ريال لمدة 36 شهراً بالإضافة إلى هدية مجانية بقيمة 529 ريال، يتوفر ضمن خصومات اكسترا الكبرى نصف الثمن توشيبا تلفزيون 50 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 1799 ريال بدلاً من 3499 ريال خصم 49%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 86 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الشاشات اكسترا الكبرى

يتوفر تي سي ال تلفزيون 55 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 1799 ريال بدلاً من 2759 ريال خصم 35%، ضمن عروض الشاشات اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 86 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن خصومات شهر يونيو نصف الثمن كلاس برو تلفزيون 42 بوصة عالي الوضوح أندرويد 0.9 بسعر 1099 ريال بدلاً من 1999 ريال خصم 45%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 53 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الهواتف اكسترا الكبرى

يتوفر أبل أيفون 11 تقنية الجيل الرابع 4G سعة 128 جيجا الإصدار الجديد بنفسجي اللون بسعر 2199 ريال بدلاً من 3559 ريال خصم 38%، ضمن عروض الهواتف اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 106 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض شهر يونيو اكسترا الكبرى آبل آيفون 13 برو ماكس تقنية الجيل الخامس 5G سعة 256 جيجا أخضر اللون بسعر 4999 ريال بدلاً من 5699 ريال خصم 12%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 239 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الأجهزة الكهربائية شهر يونيو

يتوفر ال جي فرن كهربائي 4 موقد سيراميك أسود 1 منطقة تسخين بسعر 4999 ريال بدلاً من 7649 ريال خصم 35%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 239 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى جيبسون موقد كهربائي 4 عيون سعة الفرن 152 لتر أبيض اللون بسعر 4159 ريال بدلاً من 4749 ريال خصم 12%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 199 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض شهر يونيو اكسترا الكبرى.