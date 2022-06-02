نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض الجوالات في جرير بمناسبة الصيف وتخفيضات جدا مغرية في المقال التالي
أفضل عروض وتخفيضات جرير السعودية، jarir bookstore مكتبة جرير من المكتبات المتميزة جدًا الموجودة في المملكة العربية السعودية، ويوجد داخل مكتبات جرير مجموعة كبيرة من المنتجات المتميزة حيث يوجد كافة المستلزمات المدرسية والكتب المترجمة وأيضًا العديد من الأجهزة الإلكترونية، وكافة هذه المنتجات بأسعار متميزة للغاية ولذلك يرغب في الحصول عليها عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية، وإليكم اليوم أفضل عروض مكتبات جرير السعودية لشهر يونيو 2022.
عروض الجوالات في جرير بمناسبة دخول فصل الصيف وتخفيضات كالعادة تزلزل الأسواق السعودية
عروض جوالات جرير السعودية
جرير السعودية أو مكتبات جرير، هي أكبر المكتبات الموجودة في المملكة العربية السعودية وأفضل المكتبات ويوجد بداخلها عدد كبير جدًا من المستلزمات المدرسية والأدوات الإلكترونية وملحقاتها.
توجد مكتبات جرير داخل كافة المدن بالسعودية ولكن الفرع الرئيسي منها موجود داخل العاصمة وهي مدينة الرياض، وتتميز مكتبات جرير بجودة منتجاتها وأسعارها المناسبة للجميع مما يجعل كافة المواطنين يرغبون في اللحاق بمنتجاتها.
أفضل عروض جرير على الجوالات السعودية لشهر يونيو 2022
تقدم مكتبات جرير السعودية مجموعة من العروض المتميزة بمناسبة فصل الصيف، وإليكم عروض هذا الأسبوع فيما يلي:
- تقسيط جوالات جرير ريدمي أي 9 سعة 32 جيجا بايت بسعر 349 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير هواوي واي 5 بي سعته 32 جيجا بايت بسعر 359 ريال سعودي.
- كود خصم جرير نوكيا جي 10 سعة 64 جيجا بايت بسعر 475 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم فيفو واي 15 إس سعة 32 ججيا بايت بسعر 509 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير موتورولا جي 81 سعته التخزينية 128 جيجا بايت بسعر 629 ريال سعودي.
- اسعار الجوالات في جرير تي سي إل 10 بلس سعة 256 جيجا بايت بسعر 689 ريال سعودي.
- اسعار جوالات هواوي في مكتبة جرير هواوي واي 9 إي سعته 128 جيجا بايت بسعر 979 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير ريدمي نوت 10 بلس سعة 128 جيجا بايت بسعر 1089 ريال سعودي.
- عرض جرير سامسونج جالكسي 128 جيجا بايت بسعر 1129 ريال سعودي.
- عروض جرير ايفون وآيفون 13 برو مكس سعته 129 جيجا بايت بسعر 4899 ريال سعودي.
- عروض مكتبة جرير للجوالات آيفون 13 سعته 128 جيجا بايت بسعر 3999 ريال سعودي.
- مكتبة جرير اون لاين أوبو أى سعة 128 جيجا بايت بسعر 979 ريال سعودي.
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