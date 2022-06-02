شوف أقوى عروض لولو هايبر لمدة 5 أيام ميجا على مختلف الأجهزة تحت شعار تخفيضات مو معقولة لا تفوتها LULU

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متوفر سماعة أذن لاسلكية اير بودز 2 ماركة أبل، بسعر 469 ريال بدلاً من 769 ريال سعودي. وفر 1900 ريال على شاشة ذكية من سامسونج جوجل، تتميز بأنها عالية الدقة والوضوح، بالإضافة إلى أن حجم الشاشة 75 بوصة. بسعر 5399 ريال بدلاً من 7299 ريال سعودي. كم يتوفر بها خدمة التوصيل المجاني. عمر شويل - جدة أقوى عروض لولو هايبر لمدة 5 أيام ميجا على مختلف الأجهزة تحت شعار تخفيضات مو معقولة لا تفوتها LULU - ثقفني

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