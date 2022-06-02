نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوي عروض بنده خصم يصل إلى 70% على جميع المنتجات والاجهزة تخفيضات اول الشهر اغتنم الفرصه في المقال التالي
إليكم أهم عروض بنده في السعودية لعام 2022م في شهر يوينو الجاري، حيث قامت ماركت هايبر بنده بعمل مهرجانات خصومات وعروض مميزة على كافة المنتجات المتوفرة في الماركت في جميع فروعها داخل المملكة العربية السعودية، وكل شهر تقوم الماركت بعمل عروض مخفضة ومناسبة وتساعد العملاء في التكيف مع ظروف الحياة حيث أصبح كل شيء في حياتنا غالي وأصبح الوضع صعب نوعًا ما، وسنقدم لكم فيما يلي أبرز عروض الماركت لهذا الشهر.
أهم عروض بنده في السعودية لعام 2022م
عروض بنده على الأجهزة المنزلية
سعر الأجهزة المنزلية بخصوص عروض وتخفيضات ماركت بنده هو كالآتي:-
- قدر ضغط بالسون يعمل بالكهرباء سعرها وصل من 339 ريال سعودي إلى 239 ريال سعودي.
- طاهية سينكور خاصة بالأرز سعره انخفض من 129 ريال سعودي إلى 69 ريال سعودي.
- شواية كولين الكهربائية سعرها انخفض من 219 ريال سعودي ووصل إلى 149 ريال سعودي.
- سعر الغلاية الستانلس ستيل كليك أون وصل إلى 59 ريال سعودي بعد أن كان 89 ريال سعودي.
- بينما سعر مايكروويف كينوود يبلغ 249 ريال سعودي بدلًا من 449 ريال سعودي.
- خلاط سينكور سعره وصل إلى 89 ريال سعودي بدلًا من سعر 139 ريال سعودي.
- عصارة بلاك أند ديكر سعرها 339 ريال سعودي بعد أن كان 449 ريال سعودي.
- أما سعر خلاط سينكور العامودي وصل من 479 ريال سعودي بدلًا من 799 ريال سعودي.
- قطاعة جيباس سعرها 69 ريال سعودي بدلًا من سعر 99 ريال سعودي.
عروض بنده على شاشات التلفزيون
تتمثل عروض بندا السعودية على شاشات التلفزيون بكل المقاسات المختلفة في كل مما يلي:-
- تلفزيون تي سي إل سعره انخفض من 3499 ريال سعودي إلى 2799 ريال سعودي مقاس 65 بوصة.
- بينما سعر تلفزيون سكاي وورث وصل من 4499 ريال سعودي إلى 3 آلاف و99 ريال سعودي مقاس 70 بوصة.
- يبلغ سعر تلفزيون توشيبا مقاس 32 بوصة حوالي 899 ريال سعودي بعد أن كان ألف و99 ريال سعودي.
- عرض تلفزيون توشيبا مقاس 50 بوصة يصل إلى ألف و799 ريال سعودي بدلًا من ألفين و99 ريال سعودي.
- أما سعر تلفزيون توشيبا مقاس الشاشة 50 بوصة يبلغ ألف و349 ريال سعودي بدلًا من ألف و899 ريال سعودي.
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