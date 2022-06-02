نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم بمناسبة العطلات الصيفية والخصومات الغير مصدقة الحالية في المقال التالي
عروض العثيم الاسبوعية لشهر يونيو 2022، خلال محركات البحث المختلفة في الأيام القليلة الماضية عدد كبير من المقيمين في المملكة العربية السعودية يسألون عن العروض والتخفيضات المتميزة التي تقدمها أسواق العثيم السعودية خلال شهر يونيو 2022، وذلك لان هذه العروض من أسواق عبد الله العثيم متميزة للغاية ويكون الجميع في انتظارها كل عام، وإليكم خلال السطور القادمة أفضل وأهم العروض التي سيقدمها أسواق عبدالله العثيم السعودية خلال نهاية شهر يونيو2022.
عروض العثيم الاسبوعية الجديدة وتخفيضات شهر يونيو بمناسبة فصل الصيف
عروض العثيم اليوم الاثنين
أسواق عبدالله علي العثيم أو كما يقولون عليها أسواق العثيم هي مجموعة متميزة من الأسواق التي بها مجموعة كبيرة من المنتجات بأسعار تنافس جميع الأسواق الأخرى وبجودة عالية للغاية. ويسمى بالعثيم لأن صاحبه هو عبدالله صالح علي العثيم، وهذا هو رجل أعمال سعودي عمل في العديد من الوظائف التي جعلته يكتسب الخبرة، وجعلته ناجه في العديد من المجالات، ونجح في مشروع العثيم في وقت قصير جدًا وأصبح من أكبر الشركات.
عروض العثيم العروض الترويجية لشهر يونيو
تقدم أسواق العثيم في الأيام الأخيرة من شهر يونيو مجموعة من العروض المتميزة جدًا، وإليكم خلال السطور القادمة بعض هذه العروض:
- تخفيضات العثيم زيتون كورسا أخضر محشي سعر الكيلو 14.95 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم شبيهة جبنة هنغاري سعر الكيلو 13.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين زيتون كورسا أسود 2 كيلو بسعر 21.95 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم حلاوة الجميل سادة سعر الكيلو 9،95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم عصير المراعي برتقال بدون سكر حجم العبوة 1.5 لتر بسعر 8.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم سبع بهارات مشكلة سعر الكيلو 32.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب هل زدني 500 جرام بسعر 59.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم زبدة ماريتا غير مملحة سعر الكيلو 10.50 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده لبنة فيرست تشويس 180 جرام بسعر 3.95 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم قهوة بري عربي سعر الكيلو 36.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه كيك شكولاته بالكريمة من زود سعر الحبة 10.95 ريال سعودي.
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