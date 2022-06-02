شوف مهرجان الخمسات في عروض العثيم على السلع الغذائية بمناسبة فصل الصيف

عروض العثيم المملكة العربية السعودية، يقوم سوق العثيم بتوفير الكثير من الخصومات والعروض بالصورة المستمرة إلى كافة زبائن السوق أما أن تكون بجمهورية مصر العربية أو في المملكة العربية السعودية، حيث أن الهايبر يمتلك تقريبًا مائة ثلاثة وثمانون فرعًا بالمملكة العربية السعودية التي يكون منها السوبر ماركت والهايبر ماركت والركن، وأيضًا فإن السوق يمتلك نحو واحد وثلاثون فرعًا متواجدين بكل أرجاء جمهورية مصر العربية، كما أن هدف الهايبر هو الاستفادة من نموذج المتجر بسعر صغير في الهايبر بالسعودية في المحلات التجارية الصغيرة.

عروض العثيم الأسبوعية على المواد الغذائية تصل إلى 70% بجميع فروع المملكة

عروض العثيم السعودية

خصومات العثيم من إحدى الشركات المساهمة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية في المقر الأساسي الخاص به، حيث أنه في هذه الفترة يعمل بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.

وأيضًا تكون الأنشطة الرئيسية التي تخص الهايبر هو البيع لكافة المنتجات الغذائية والغير غذائية بمراكز التسوق والجملة ومحلات البقالة، حيث أن شركة العثيم من ضمن الشركات التي تستمر في تقديم أكبر وأقوى العروض والخصومات.

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