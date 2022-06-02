نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مهرجان الخمسات في عروض العثيم على السلع الغذائية بمناسبة فصل الصيف في المقال التالي
عروض العثيم المملكة العربية السعودية، يقوم سوق العثيم بتوفير الكثير من الخصومات والعروض بالصورة المستمرة إلى كافة زبائن السوق أما أن تكون بجمهورية مصر العربية أو في المملكة العربية السعودية، حيث أن الهايبر يمتلك تقريبًا مائة ثلاثة وثمانون فرعًا بالمملكة العربية السعودية التي يكون منها السوبر ماركت والهايبر ماركت والركن، وأيضًا فإن السوق يمتلك نحو واحد وثلاثون فرعًا متواجدين بكل أرجاء جمهورية مصر العربية، كما أن هدف الهايبر هو الاستفادة من نموذج المتجر بسعر صغير في الهايبر بالسعودية في المحلات التجارية الصغيرة.
عروض العثيم الأسبوعية على المواد الغذائية تصل إلى 70% بجميع فروع المملكة
عروض العثيم السعودية
خصومات العثيم من إحدى الشركات المساهمة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية في المقر الأساسي الخاص به، حيث أنه في هذه الفترة يعمل بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.
وأيضًا تكون الأنشطة الرئيسية التي تخص الهايبر هو البيع لكافة المنتجات الغذائية والغير غذائية بمراكز التسوق والجملة ومحلات البقالة، حيث أن شركة العثيم من ضمن الشركات التي تستمر في تقديم أكبر وأقوى العروض والخصومات.
تخفيضات العثيم اليوم
- تنزيلات العثيم على 3 كيس من الشيبسي نوعه ليز مقدار 160 جرام يكون بسعر 15 بدلًا من 21.75 ريال سعودي.
- مرقة الدجاج من النوع ماجي مقدار 24 * 20 جرام مع 16 بالمائة مجانًا تكون بسعر 13.50 بدلًا من 18.87 ريال سعودي.
- 400 جرام من الشاي نوعه هالي فلة يكون بسعر 10.95 بدلًا من 16.25 ريال سعودي.
- 2.5 كيلو جرام من الحليب البودر نوعه هالي يكون بسعر 62.95 بدلًا من 79.95 ريال سعودي.
- 800 مل من الصابون الصحي من النوع فيري بلس بالليمون يكون بسعر 8.95 بدلًا من 16.50 ريال سعودي.
- اثنان حبة من حفاظ نوعها بامبرز عدد 48 حبة تكون بسعر 114.95 بدلًا من 174.95 ريال سعودي.
- 200 جرام من القهوة الكلاسيك نوعها نسكافية تكون بسعر 19.50 بدلًا من 30.95 ريال سعودي.
- 825 جرام من الشوكولاتة نوعها نوتيلا تكون بسعر 24.50 بدلًا من 36.95 ريال سعودي.
- أرز ابو كاس المزة الهندي البسمتي مقدار 5 كيلو جرام يكون بسعر 29.50 بدلًا من 43.95 ريال سعودي.
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