نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية على المواد الغذائية تصل إلى 70% بمناسبة فصل الصيف في المقال التالي
عروض بنده السعودية
يكون هايبر بنده من إحدى الأسواق التي تم بنائها عام 1979، كما أن هذه الشركة تعد من أهم الشركات الكبيرة التي تتواجد بالمملكة العربية السعودية، وأيضًا أصبح السوق من ضمن الأسواق المالية والمركزية والتجارية بالمملكة العربية السعودية، وذلك لبيع كافة المنتجات والسلع التي يريدها ويحتاجها ويرغب بها كل فرد بالمملكة العربية السعودية حتى قام الهايبر بتوفير السلع الغذائية والغير غذائية وصار من أشهر الشركات الناجحة في السعودية.
عروض بنده السعودية
سوق بنده يعتبر من ضمن الأسواق التي يتواجد ويتوافر فيه كافة السلع والمستلزمات التي يريدها ويرغب بها كل شخص مقيم بالمملكة العربية السعودية أما أن تكون من المنتجات الغذائية والغير غذائية مع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التي يوفرها الهايبر إلى كافة الزبائن المقيمين في السعودية، فيمكن أن يتم التقديم والعرض لتلك العروض والخصومات بالصورة اليومية أو الأسبوعية على كل المنتجات المتواجدة في الهايبر.
تخفيضات بنده اليوم
- شعيرية من النوع قودي عدد 3 حبات مقدار 250 جرام يكون بسعر 12.95 بدلًا من 16.50 ريال سعودي.
- 3 حبات من المكرونة نوعها إيطاليانو مقدار 400 جرام تكون بسعر 9.95 بدلًا من 14.85 ريال سعودي.
- الشعيرية المقلية السريعة التجهيز من النوع إندومي مقدار 40 * 80 جرام يكون بسعر 48.95 بدلًا من 53.75 ريال سعودي.
- 60 جرام من كوب الشعيرية سريعة التجهيز من النوع إندومي عدد 5 قطع تكون بسعر 9.95 بدلًا من 13.75 ريال سعودي.
- زيت جوز الهند النقي من النوع باراشوت مقدار 600 مل يكون بسعر 15.95 بدلًا من 24.95 ريال سعودي.
- زيت الزيتون العضوي نوعه الجوف مقدار 500 مل يكون سعره 23.95 بدلًا من 27.95 ريال سعودي.
- لحم التونا الأبيض فاخر الخير روني مقدار 185 جرام عدد اثنان قطعة تكون بسعر 8.50 بدلًا من 17 ريال سعودي.
- 800 جرام من السمن النقي نوعها المراعي سعرها يكون 33.95 بدلًا من 46.95 ريال سعودي.
- القرفة من النوع مجدي مقدار 200 جرام يكون بسعر 5.95 بدلًا من 13.75 ريال سعودي.
- 250 من زيت الزيتون البكر الممتاز أوندو ليفا يكون بسعر 13.95 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.
- القرنفل من النوع مجدي مقدار 75 جرام يكون بسعر 5.95 بدلًا من 13.75 ريال سعودي.
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