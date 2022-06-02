شوف عروض الإلكترونيات وأيفون من لولو ماركت لمدة خمس أيام lulu hypermarket

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يعد لولو ماركت واحداً من أكبر الهايبر ماركت في المملكة العربية السعودية، ويطرح الهايبر الكثير من العروض الترويجية على مدار الأسبوع بعضها تختص بالبقالة والسلع الغذائية المختلفة، فضلاً عن الإلكترونيات والهواتف الذكية الحديثة فمن خلال فروع هايبر لولو يمكنكم شراء كافة احتياجاتكم من الأجهزة الإلكترونية، كما يعرض الهايبر إصدارات مختلفة من جوالات أيفون التابعة لشركة أبل العالمية، وكذلك أنواع متعددة من أجهزة التابلت واللاب توب الحديثة، وتحت شعار 5 أيام ميجا يعرض لولو هايبر ماركت عروض الإلكترونيات التي تستمر من يوم 2 يونيو وحتى 6 يونيو. لولو ماركت شاشة أيكون الذكية فل اتش دي 43 بوصة مقابل 799 ريال بدلاً من 1299 ريال، بخصم قدره خمسمائة ريال سعودي.

أيكون شاشة ذكية عالية الوضوح ألترا اتش دي ليد 58 بوصة بسعر 1399 ريال بدلاً من 2499 ريال، بخصم نقدي 1100 ريال.

جي بي إل 2.1 قناة سينما مكبر صوت احصل عليه بسعر 599 ريال بدلاً من 899 ريال، ووفر مبلغ 300 ريال. ماكينة حلاقة باناسونيك لحلاقة اللحية والشعر بسعر 209 ريال بدلاً من 299 ريال.

شاشة شاومي الذكية عالية الوضوح أندرويد 55 بوصة، مقابل 1599 ريال بدلاً من 2999 ريال بخصم نقدي 1400 ريال.

نيكاي شاشة ذكية أندرويد ألترا اتش دي ليد 70 بوصة مقابل 2299 ريال بدلاً من 3699 ريال. احصل على تلفزيون سامسونج الذكي ألترا اتش دي عالي الوضوح مقاس الشاشة 85 بوصة. عروض لولو ساعة أبل الإصدار السابع 45 ملم متنوعة مقابل 1699 ريال بدلاً من 1969 ريال، بخصم نقدي 270 ريال سعودي.

هواوي سوار ذكي 6 متنوع مقابل 189 ريال بدلاً من 229 ريال بخصم نقدي 40 ريال. إتش بي ديسك جيت طابعة بسعر 139 ريال بدلاً من 179 ريال.

احصل على سماعات أذن لاسلكية من أوكي بسعر 99 ريال بدلاً من 199 ريال.

أسوس فيفو بوك كور أي 3 مقابل 1799 ريال بدلاً من 2399 ريال سعودي.

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احصل على خلاط فيليبس 450 واط 3 جرة مقابل 119 ريال بدلاً من 179 ريال. احصل على جوال أبل أيفون 13 برو ماكس 128 جيجا مقابل 4649 ريال بدلاً من 5199 ريال بخصم نقدي 550 ريال. فيفو في 23 إي سعة 128 جيجا الجيل الخامس مقابل 1499 ريال. عمر شويل - جدة عروض الإلكترونيات وأيفون من لولو ماركت لمدة خمس أيام lulu hypermarket - ثقفني

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