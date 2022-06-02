شوف أقوى عروض اكسترا الأسبوعية خلال شهر يونيو وحتى نفاذ الكميات

تعد مجموعة إكسترا ماركت Extra market من أهم وأكبر أماكن البيع بسعر الجمله وبأسعار أقل من سعر الجملة، حيث لديهم من خلال عروض اكسترا الأسبوعية بداية من اليوم وحتى نفاذ الكمية مجموعة متميزة من الأجهزة الإلكترونية الحديثة بأعلى جودة وأقل سعر من ماركات عالمية مشهورة، ولديهم أيضاً عدة خصومات أخرى بجميع الفروع والأقسام، ولمعرفة هذه العروض وأكثر تابعوا مقالاتنا عبر موقع ثقفني، وإليكم تفاصيل عروض هذا الأسبوع:

عروض اكسترا الأسبوعية على أسعار الأجهزة الإلكترونية المختلفة

توجد مجموعة مميزة من الخصومات الحصرية اليوم بكل فروع إكسترا ماركت Extra market في المملكة العربية السعودية، وتشمل: خصم خاص على سعر آبل أيباد من الجيل التاسع، مع واي فاي بحجم 10.2 بوصة بسعة تخزين 64 جيجابايت باللون الفضي، وخصم آخر منهم على سعر آبل برو 2021 مع واي فاي 11 بوصة وسعة تخزين 128 جيجابايت باللون الفضي، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار آبل أيباد إير 5، وغيرهم كثير من الإلكترونيات الأخرى.

عروض اليوم من إكسترا السعودية Extra Ksa offers

تتوفر أيضاً بكل فروع Extra market خصومات خاصة على أسعار: خصم مميز على سعر طابعة اتش بي HP مع ماسح ضوئي بسرعة تصل إلى 8 صفحة في الدقيقة باللون الأسود وطابعة ملونة لاسلكية، وتنزيل مميز آخر على سعر اتش بي طابعة 2320 طابعة النسخ الكل في واحد مع ماسح ضوئي وسرعة طباعة تصل إلى 7.5 صفحة في الدقيقة ألوان أوأبيض وأسود، وخصم آخر منهم على سعر طابعة اتش بي 4120 الكل في واحد طابعة نسخ مع ماسح ضوئي تصل سرعتها إلى 8.5 صفحة بالدقيقة لاسلكية باللون الأسودمع خصم 41%، وخصم آخر منهم على سعر طابعة اتش بي 515 سمارت تانك بسرعة 11 صفحة في الدقيقة لاسلكية بالألوان أو أبيض وأسود.

خصومات مميزة جداً لفترة محدودة بجميع فروع الماركت

توجد خصومات مميزة عديدة على أسعار هومز الجلسة الخارجية المكونة من 4 قطع، وتخب أخرى منهم على أسعار كينفستون جلسة الطعام الخارجية المكونة من طاولة وستة كراسي، وتخفيض آخر منهم على سعر هومز الشواية على الفحم الكبيرة المربعة الشكل مع رف جانبي وعجلات قوية جانبية.