خطوات تفعيل اشتراكك في مسابقة الحلم وزيادة فرص فوزك بسحب الـ100000$

يُمني كل مشترك أو شخص نفسه بحلم الفوز بإحدى جوائز مسابقة الحلم، لاسيما وأن المسابقة أعلنت عن جوائز ضخمة تبلغ قيمتها 3.5 مليون دولار أمريكي، يتم السحب منها على عدة جوائز مختلفة، فتم مؤخرًا السحب على جائزة بقيمة نصف مليون دولار أمريكي، في حين سيتم السحب خلال الأيام المقبلة مع الإعلامي مصطفى الأغا مقدم المسابقة عبر فضائية إم بي سي على جائزتين، الأولى بقيمة 100 ألف دولار، والثامية بقيمة كيلو من الذهب الصافي، مع استمرارها في تلقي طلبات الاشتراك من جميع الدول.

مسابقة الحلم 2022

توفر مسابقة الحلم العديد من الجوائز المالية الضخمة التي حلم كل شخص بالفوز بها، إلا أنها تتطلب عدد من الضوابط والشروط من أجل تسجيل الاشتراك ودخول السحب، وبعض الضوابط الأخرى التي تقرب الشخص من إمكانية الفوز بإحدى الجوائز المالية الضخمة التي يتم الإعلان منها من الحين للآخر، فقد تم خلال الفترة الأخيرة السحب على جوائز بقيمة نصف وربع مليون دولار أمريكي، وفاز أكثر من 30 شخص بجوائز مختلفة القيمة.

الاشتراك وتفعيل المشاركة

يتطلب الأمر الاشتراك عبر إحدى الطرق الأساسية للاشتراك من جميع الدول، فيُمكن الاشتراك من خلال خدمة الاتصال الهاتفي أو عبر خدمة الرسائل النصية، أو من خلال تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية وتثبيته على جواله والبدء سريعًا في اللعب بكل سهولة، ومن ثم تفعيل المشاركة من خلال الإجابة الصحيحة على ما يصلك من أسئلة من المسابقة على رقم جوالك الذي قمت بالاشتراك من خلاله، وهو ما يؤهلك مباشرةً إلى دخول السحب ضمن المشتركين الذين سيتم اختيار الفائز من بينهم.

أما عن عدد أسئلة مسابقة الحلم التي تصل للمشتركين، فلا يُعرف عددها، فيُمكن أن يكون سؤال واحد أو اثنين أو ثلاثة، ولكن في النهاية لابد من الإجابة عليها بشكل صحيح، وهو أمر ليس بالصعب، لاسيما وأن معظم الأسئلة تكون في المتناول ليست بالصعبة ولكنها أسئلة عامة في المتناول.