هل تتبول أثناء الاستحمام طبيبة تكشف سبب وجوب الإقلاع عن هذه العادة

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يقوم العديد من الأشخاص بالجمع بين التبول والاستحمام وخاصة بعدما انتشرت هذه العادة كنوع من توفير المياه وأثبتت مؤسسة Shower To You ذلك في استطلاع الرأي الذي قامت به السنة الماضية حيث أبدى 76 في المئة من المشاركين أنهم يقومون بهذه العادة ولكن أظهرت دكتورة اعتراضا كبيرا على هذه العادة وعلى أنه يجب التوقف عن تلك العادة لما لها من آثار جانبية ضارة.
التبول عند الاستحمام
أليسا جيفري توماس طبيبة أمريكية في ولاية بوسطن بأمريكا وهي طبيبة متخصصة فى المسالك البولية قامت بنشر مقطع فيديو فى مواقع التواصل الاجتماعي تخاطب فيه المشاهدين وتحذرهم من تلك العادة وذلك من خلال الموقع البريطاني express حيث أنه من المعروف أنه أثبتت الدراسات التي قامت بها الدكتورة إليسا أن التبول عند الاستحمام من الممكن أن يؤثر بالسلب على قاع الحوض ولياقة المثانة.
التبول أثناء الاستحمام
- وذلك لأنه عندما يقوم الفرد بالتبول عندما يدخل الحمام للاستحمام فالعقل يربط بين التبول وصوت المياه ومن الممكن عندما يسمع الفرد صوت مياه عندما يكون خارج الحمام تقوم المثانة بتسريب الماء دون إرادة من الفرد.
- كما أنه وبذلك يرتبط مع العقل أن صوت الماء هو إشارة انعكاسية طبيعية للتبول.
- حيث أنه ويحدث ذلك كرد فعل طبيعي من العقل لأن الفرد عندما يتبول يصدر صوت شبيه بالضوضاء ويعتبر ذلك ارتباط نفسي مع العقل.
- كما أنه من الممكن أن يسبب السلل البولي وذلك عبارة عن خروج البول بشكل غير إرادي عن الاستحمام كرد فعل طبيعي من العقل.
- كما أنه من المعروف أن العضلة العاصرة هي التي تتحكم في خروج البول وتجعل مجرى البول مفتوح لا يستطيع الفرد التحكم فيه.
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