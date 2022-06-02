عروض بنده السعودية على السلع الغذائية تصل إلى 70% حتى نفاذ الكمية

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تعد أسواق ومتاجر بنده من أكثر المتاجر المتخصصة في تجارة جميع ما يلزم الإنسان من سلع متنوعة يحتاجها كل فرد سواء كانت لاستخدامه الشخصي أو لاحتياجاته المنزلية المختلفة، ومنها الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والأثاث منزلي أو مستلزمات باقي أفراد الأسرة، وذلك مع تنوع احتياجاتهم واختلاف أذواقهم أيضًا.

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