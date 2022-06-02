شوف تقسيط ايفون 13 برو ماكس من إكسترا السعودية وتخفيضات كبيرة

يعتبر ايفون 13 برو ماكس من أقوى هواتف شركة آبل الأمريكية التي توجد بالأسواق حاليًا، كما تتميز بمتانة التصميم وقوة الأداء، ويقبل على شرائها الكثيرين من المواطنين العرب وخاصة في منطقة الخليج العربي، ويعتبرونها مظهر من مظاهر التحضر والتقدم، ويحتوي iPhone 13 Pro Max على العديد من المواصفات الرائعة حيث يمتلك كاميرات سينمائية تعطينا صور وفيديوهات رائعة وواضحة، كما يمتلك الجوال شاشة كبيرة تجعلنا نستمتع بمشاهدة الفيديوهات التي نقوم بتصويرها من خلال الجوال، أو التي نقوم بتحميلها من خلال الإنترنت، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على تقسيط سعر ايفون 13 برو ماكس من إكسترا من خلال تسهيل.

تقسيط ايفون 13 برو ماكس من إكسترا

سوف نتعرف معكم على خطوات تقسيط iPhone 13 Pro Max من خلال إكسترا السعودية من خلال الشركة المتحدة للخدمات المالية (تسهيل للتمويل) المصرحة من خلال البنك المركزي السعودي وهى كما يلي:-

يبلغ سعر ايفون 13 برو ماكس من إكسترا 4999 ريال سعودي بدلاً من 5699 ريال سعودي وتخفيض أكثر من 700 ريال سعودي. يمكننا تقسيط الجوال من خلال تسهيل ودفع مبلغ 239 ريال سعودي لمدة 36 شهر. يتوفر خدمة التوصيل المنزلي السريع. الهواتف متوفرة في أغلب المعارض في المملكة العربية السعودية.

مواصفات iPhone 13 Pro Max

يحتوي جوال ايفون 13 برو ماكس على العديد من المواصفات الرائعة وهى كما يأتي:-

نوع شاشة الجوال Super Retina XDR display with pro Motion.

تبلغ دقة الشاشة 2778×1284 بكسل، كما يبلغ حجم الشاشة 6.7 بوصة.

نظام تشغيل الجوال IOS15.

يحتوي الجوال على معالج من نوع A15 بيونك.

الجوال يدعم تشغيل شبكات الجيل الخامس.

يأتي الجوال مقاوم للماء والغبار.

يحتوي على ماسح للبصمة، كما يحتوي على معرف للوجه.

يبلغ حجم البطارية 4352 مللي أمبير.

تبلغ مساحة الذاكرة العشوائية 8 جيجابايت، كما تبلغ مساحة الذاكرة الداخلية 256 جيجابايت.

يحتوي الجوال على ثلاث كاميرات خلفية تبلغ دقتهم 12 ميجا بكسل، كما يحتوي على كاميرا أمامية تبلغ دقتها 12 ميجا بكسل.

مميزات ايفون 13 برو ماكس

يحتوي جوال iPhone 13 Pro Max على العديد من المزايا التي تجعله أقوى هاتف ذكي موجود بالأسواق وهى كما يأتي:-