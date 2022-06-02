شوف عروض العثيم الاثنين خصم من 20 وحتي 55% لمدة 5 أيام على جميع المنتجات ألحق التخفيضات

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عروض العثيم اليوم تبهرنا من حين لآخر بشكل كبير من خلال الخصومات التي لا مثيل لها في ظل الغلاء الذي يعاني منه الكثير من المواطنين، وذلك لأنها تحرص بشكل كبير على مساندة المواطنين السعوديين للتمكن من شراء احتياجاتهم، ومن بين هذه العروض عروض المواد الغذائية وعروض الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التي يحتاجها كل منزل.
عروض العثيم السعودية
تتميز أسواق عبد الله العثيم بعرضها لمنتجات متميزة من إنتاجها وتحمل العلامة التجارية الخاصة بشركة العثيم السعودية، وهذه المنتجات الفاخرة والمتميزة من مستحضرات التجميل والعناية الشخصية والعطور من أفضل الماركات المعروفة في الأسواق التجارية، كما تقدم أسواق العثيم أيضًا عروض مميزة على جميع أنواع السلع المعروضة بمتجرها في مختلف الفروع، وهذه العروض تتيح لكل مواطن سعودي شراء أفضل السلع العالمية بخصومات مميزة وكبيرة تصل في بعض السلع إلي أكثر من 50 بالمائة خصم من أسعار بعض السلع.
كما توجد عروض خاصة ومميزة في حالة التسوق وشراء السلع الخاصة بشركة العثيم عبر الإنترنت، وهذه الخدمة المميزة تتيح للمواطن السعودي التسوق حتى لو لم يكن لديه وقت كافي لزيارة أسواق ومتاجر العثيم، وهذه الخدمة تناسب كبار السن ويتم توصيل جميع السلع المباعة عبر الإنترنت مجانا، وبدون أي مصاريف إضافية بواسطة سيارات خاصة بأسواق عبد الله العثيم داخل المملكة العربية السعودية.
أحدث خصومات العثيم السعودية
- خصومات أسواق العثيم السعودية على معجون طماطم السعودية حجم العبوة 8*135 جرام بسعر وهمي يصل إلى 14.95 ريال سعودي.
- اشتري من أحدث خصومات العثيم على أرز الوليمة مزة بسمتي حجم 10 كيلو بسعر 89.95 ريال سعودي.
- تخفيضات مجلة العثيم الأسبوعية على سمن فارم حجم العبوة 800 جرام بسعر يصل إلى 49.95 ريال سعودي.
- عروض وتنزيلات العثيم السعودية على شامبو صانسيلك قوة ولمعان حجم العبوة 700 مللي بسعر لا يقاوم 29.50 ريال سعودي.
- احصل على أقوى تخفيضات أسواق عبدالله العثيم على دجاج دو مجمد حجم العبوة 10*1100 جرام بسعر يصل إلى 201.00 ريال سعودي.
- خصومات أسواق العثيم على صابون صحون فيري ليمون مقدار 1.5 لتر بسعر 20.90 ريال سعودي.
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