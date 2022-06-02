وصفة عبقرية من العطار طرد البرص من المنزل في ثواني بدون لمس ومش هيرجع تاني ابدا

طرد البرص من المنزل من المشاكل المزعجة التي تواجه ربة البيت، خاصةً عندما تلاحظ تواجد مثل تلك الحشرات المقززة في منزلها، وهي في ذات الوقت مؤذية للغاية وقد تبخ مادة سامة في الطعام فتؤذي أفراد الأسرة، من هنا جلبنا لكِ عدة طرق آمنة، بعضها تقليدي بالفعل ومعروف، والبعض الآخر فعال.

طرق طرد البرص من المنزل

عدم ترك شباك الحمام والمطبخ مفتوحين ؛لأنهم مصدر رئيسي لدخول هذه الكائنات خاصة في الأدوار الأخيرة والدور الأرضي.

المحافظة على نظافة المنزل باستمرار ومسح الأرضيات والتخلص من بقايا الطعام ؛لأن معظم الحشرات تبحث عن الأماكن الدافئة وغير نظيفة.

.بما أن الأبراص تحب الأماكن الدافئة فيمكن أن نرش عليها الماء البارد لكي تهرب من المكان.

قشر البيض من الطرق المستخدمة لإزعاج الأبراص وطردها من المنزل، وهذا يحدث عندما نضعه في المنطقة التي يوجد بها البرص.

النشا: توضع في الأماكن التي يتحرك بها البرص وتعتبر مادة سامة بالنسبة لهم.

استخدام الشيح عن طريق نثره في المنزل أو غليه؛ لأن البرص لا يحب رائحة الشيح ويهرب منها.

أضرار البرص -:

1. ينقل البكتيريا والميكروبات وهذا ما يهدد صحة الإنسان.

2. تسبب الإحراج إذا ظهرت أمام الضيوف وتثير الذعر للأطفال والكبار خاصة إذا تحركت فالكل يخاف من شكل البرص.

3. تتكاثر في المنازل داخل الشقوق والفتحات والأماكن المختلفة الأخرى.

4. تسبب فساد الأقمشة والستائر والجدران عند السير عليها.

5. تسبب الإزعاج لأصحاب المنزل لما تصوره من أصوات.

مما سبق عرضنا كثير من الوصفات البسيطة القادرة على طرد البرص من المنزل، ويمكنك بالطبع التخلص منه عن طريق قتله مباشرةً، لكنها طريقة تثير الخوف في نفوس النساء، لهذا نجد أن الوصفات التي ذكرناها آمنة ولا تسبب لك الذعر.