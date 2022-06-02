نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض على الكيف قبل الصيف من إيدي السعودية وخصومات تصل إلى 70% في المقال التالي

عروض على الكيف قبل الصيف عنوان مجلة إيدي الجديدة والتي تسري عروضها لمدة خمسة أيام من الآن في المملكة العربية السعودية وتصل الخصومات المقدمة منهم إلى 70% على المنتجات المعروضة من الإلكترونيات والأجهزة المنزلية وأدوات منزلية أخرى. إيدي عروض على الكيف قبل الصيف من أبرز العروض المقدمة من إيدي السعودية تحت عنوان عروض على الكيف قبل الصيف عرض مميز جدًا لا يفوت وهو الحصول على شاشة سامسونج 27 سمارت عند شراء لابتوب من لونوفو.

Lenovo Ideapad 3 مواصفاته

256GB SSD

14 inch display Color Gray

4GB Ram

Windows 11

سعره فقط 1699 ريال سعودي بدلًا من 2299 ريال بالإضافة طبعًا إلى شاشة سامسونج الهدية.

كذلك عند شراء لابتوب من الثلاثة الذين سوف يتم ذكرهم ستحصل على شاشة سامسونج ألعاب.

Laptop Asus Vivo Book بمواصفات CPU Core 13 و4GRAM بسعر 1799 ريال سعودي بدلًا من 2349 ريال.

وموديلان آخران أيضًا من Asus Vivo Book أحدهما بسعر 3299 ريال بعد خصم قدره 700 ريال وآخر بسعر 2999 ريال بدلًا من 3499 ريال.

أي موديل من تلك الموديلات معه هدية Samsung Gaming Monitor. عروض وتخفيضات المنزل الغسالات الكهربائية المتطورة تستخدم كثيرًا في الصيف الذي تكثر فيه الخروجات وتتنوع ويكثر فيه تبديل الملابس.

ومن بين عروض على الكيف قبل الصيف خصومات على موديلات وماركات مختلفة من الغسالات.

ماركة إل جي من أشهر ماركات الغسالات على وجه التحديد وتوجد منها مجموعة من الموديلات.

مثل غسال إل جي 8 كيلو تعبئة أمامية ذات لون فضي معروضة في إيدي بسعر 2699 ريال بدلًا من 4099 ريال سعودي.

موديل آخر من إل جي غسالة كومبو 8 كيلو غسيل و5 كيلو تنشيف ذات لون أبيض وتعبئة أمامية بسعر 2999 ريال بدلًا من 5499 ريال.

أما ماركة باناسونيك فمعروض منها غسالة كومبو 8 كيلو غسيل و6 كيلو تنشيف ذات تعبئة أمامية ولون فضي بسعر مميز جدًا 2899 ريال سعودي بعد خصم قدره 1150 ريال.

الغسالات ليست الأجهزة الوحيدة المعروضة بل توجد مكيفات هواء وثلاجات وأفران غاز وبوتجازات وشاشات والكثير من الأجهزة والديكورات والأدوات المنزلية وجميعها بخصومات تصل في بعض المنتجات إلى 70% فلا تفوتوا فرصة تلك العروض. عمر شويل - جدة عروض على الكيف قبل الصيف من إيدي السعودية وخصومات تصل إلى 70% - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض على الكيف قبل الصيف من إيدي السعودية وخصومات تصل إلى 70% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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