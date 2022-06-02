شوف أجدد عروض العثيم اليوم الخميس بخصومات حصرية حتى 50% ولمدة ثلاثة أيام

أجدد عروض العثيم اليوم و حتي يوم السبت 4 يونيو بخصومات هائلة وحصرية، يحرص جميع عملاء العثيم على متابعة عروض نهاية الأسبوع بشكل مستمر، للاستفادة من التخفيضات الحصرية على جميع مستلزمات المنزل من مواد غذائية أو تجهيزات منزلية وغيرها من المنتجات، يمكن الإطلاع على أهم عروض العثيم من خلال زيارة أحد الفروع المنتشرة بجميع أنحاء المملكة أو تصفح العروض عبر الهاتف أونلاين من خلال البروشور الخاص بالعروض.

أجدد عروض العثيم اليوم و حتي السبت 4 يونيو بخصومات حصرية حتى 50% على المواد الغذائية

تقدم أسواق العثيم دائمًا أفضل ما لديها من عروض ترويجية بخصومات هائلة على كل ما يلزم عملائها من منتجات بأسعار مخفضة، لتلبية احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين بالمملكة، ونعرض فيما يلي بعض من عروض وتخفيضات العثيم في نهاية الأسبوع:

عروض العثيم اليوم على اللحوم، كيلو لحم حاشي بالعظم بسعر 26.95 ريال بدلاً من 44.95 ريال سعودي، تزداد حركة الشراء على اللحوم لما لها من فوائد كبيرة للجسم فهى تحتوي على نسبة عالية من الزنك الذي يقوم بدوره في تعزيز مناعة الجسم، وكذلك البروتين الهام لتقوية العظام وبها أيضًا أحماض أوميجا 3 التي تعمل على تحسين صحة الشعر والبشرة.

على اللحوم، كيلو لحم حاشي بالعظم بسعر 26.95 ريال بدلاً من 44.95 ريال سعودي، تزداد حركة الشراء على اللحوم لما لها من فوائد كبيرة للجسم فهى تحتوي على نسبة عالية من الزنك الذي يقوم بدوره في تعزيز مناعة الجسم، وكذلك البروتين الهام لتقوية العظام وبها أيضًا أحماض أوميجا 3 التي تعمل على تحسين صحة الشعر والبشرة. تخفيضات العثيم على التمر، كرتونة تمر صقعي بسعر 47.95 ريال بدلاً من 58.95 ريال سعودي، هناك العديد من الفوائد الصحية التمر فهو غني بالألياف القابلة للذوبان وأيضًا الغير قابلة للذوبان مما بقي الجسم من الإمساك، يمد الجسم بالطاقة اللازمة للقيام بنشاطاته البومية، يساعد بشكل كبير في علاج فقر الدم حيث أنه غني بالحديد، يحافظ على اتزان السوائل بالجسم لإحتوائه علب نسبة كبيرة من البوتاسيوم.

أهم العروض على التجهيزات المنزلية

تقدم أسواق العثيم لهذا الأسبوع مجموعة من أقوى العروض على التجهيزات المنزلية للعرائس وأيضًا تلزم الكثير من الأسر، ومن أهم هذه العروض: